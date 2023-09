« Jésus est réel, Dieu est réel, le paradis est réel » : une femme meurt et visite le paradis après une crise cardiaque

Au début, Janelle Wooford pensait souffrir d’une indigestion. Lorsque sa douleur s’est aggravée, elle a appelé le 911. Puis, quelques instants après l’arrivée des ambulanciers, Janelle dit que tout est devenu blanc et qu’elle a vécu l’au-delà.

« Je n’avais aucune douleur. Que font tout le monde sur terre ? Je ne m’inquiétais pas de ça. Je ne m’inquiétais de rien et j’étais juste submergé par la paix, la joie et la gloire de tout cela. « , se souvient Janelle.

Tout a commencé par une crise cardiaque qui l’a tuée. C’est alors que l’esprit de Janelle a été transporté au paradis.

« Assez rapidement après avoir fini de manger, j’ai eu une sensation de lourdeur dans la poitrine, mais j’avais juste l’impression d’une indigestion et je n’y ai pas vraiment réfléchi », a déclaré Janelle à CBN. « Puis j’ai remarqué une douleur dans mon épaule gauche. Elle a commencé à monter près de ma mâchoire. »

« Ma respiration devenait un peu plus difficile, superficielle, et tout d’un coup, je suis devenue vraiment moite et en sueur », a déclaré Janelle. « C’est à ce moment-là que j’ai vraiment commencé à penser, eh bien, peut-être que c’est vraiment quelque chose qui se passe dans mon cœur. J’ai appelé ma fille pour qu’elle vienne me parler, et je lui ai fait savoir que je ne me sentais pas bien, que je me sentais bien. comme si je devais peut-être aller à l’hôpital.

« Elle dit ‘appelez le 911′ », dit Janelle, décrivant la réponse frénétique de sa fille. « C’est ce que j’ai fait. Ils sont entrés et je me souviens que l’ambulancier a commencé à me poser des questions, qui j’étais, comment je me sentais, et j’ai commencé à lui décrire la douleur et quels étaient tous les symptômes que je ressentais. tout d’un coup, j’ai juste dit : « J’ai la tête drôle. » J’ai dit : « Et ma vision ». Et à ce moment-là, tout ce que j’ai vu, c’était comme ce voile – ce voile blanc et nuageux est tombé en quelque sorte. Et c’était tout. »

« La prochaine chose que je sais, c’est que j’étais dans un endroit très lumineux et que j’étais submergée de joie, de paix et de bonheur », a déclaré Janelle alors qu’elle se retrouvait au paradis. « Je regardais tout autour de moi, tout le monde, essayant juste de voir qui était là. C’était un lieu de confort. C’était comme un endroit familier. Je savais que les gens que j’aimais étaient là, et je cherchais à voir ce que tout cela faisait. » J’étais là et qui était là. C’était tout simplement magnifique. Pas de douleur, pas de peur, juste de la paix, du confort, de la joie. C’était incroyable. Pourquoi voudriez-vous partir ? Je ne l’ai pas fait. «

« Pendant que je fais tout cela, j’entends mon nom appelé », dit Janelle en mettant la main à son oreille. « Je me suis dit : ‘Non merci, je suis heureux ici. Je reste ici. J’apprécie ça. Je ne quitte pas ça.’ Puis j’ai de nouveau entendu mon nom et je me suis dit : « Oh, dois-je répondre ? » J’ai dit : « Peut-être que si je réponds, ils me laisseront revenir. » Alors, j’ai répondu, et à l’instant où j’ai répondu à mon nom – à la minute où j’ai répondu à mon nom, il avait disparu. J’étais de retour là avec les ambulanciers, plus au paradis.

« Ensuite, ils ont juste commencé à me faire savoir ce qui se passait », dit Janelle à propos des ambulanciers qui s’occupaient d’elle. « Ils m’ont dit que j’avais en fait eu une crise cardiaque, qu’ils avaient dû pratiquer une RCR et me faire subir des chocs cardiaques pour me faire revenir. Il a dit que j’étais mort depuis environ deux minutes ou deux minutes et demie, que je n’avais aucun effet. battement de coeur. »

Elle a été transportée à l’hôpital où son diagnostic a été posé.

« J’ai fini par avoir une déchirure dans une de mes artères, une toute petite déchirure », raconte Janelle. « Ils m’ont donné des médicaments pour le cœur et m’ont dit que tout irait bien et que tout devrait guérir tout seul. Je n’ai été à l’hôpital que deux jours et j’ai pu rentrer chez moi. »

« Je crois vraiment que le Seigneur m’a laissé vivre cela pour ma fille », dit Janelle à propos de son expérience céleste. « Pour qu’elle puisse avoir l’assurance de savoir, de savoir vraiment, que Jésus est réel, que Dieu est réel, que le Ciel est réel et que tout cela en vaut la peine. Savoir que quoi que vous traversiez sur cette terre, dans cette vie terrestre, comme C’est mauvais et aussi difficile que cela puisse être, mais cela vaut la peine de connaître Jésus comme votre sauveur et de faire confiance à Dieu pour tout ce que vous traversez. »

« Il n’y a rien sur cette terre qui puisse même vous faire comprendre à quel point la paix et la joie sont étonnantes et glorieuses là-haut. La connaissance de savoir que le Ciel est là, à m’attendre, à tous ceux qui ont confiance et croient en Lui – c’est juste incroyable. »

