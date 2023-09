Gabriel Jesus a confirmé son rôle d' »agent secret » pour convaincre « son frère » Oleksandr Zinchenko de rejoindre Arsenal.

Les deux joueurs ont quitté Manchester City pour rejoindre les Gunners l’été dernier, mais Jesus a été le premier à faire le pas avant que le manager d’Arsenal Mikel Arteta et le directeur technique Edu ne se rendent chez Zinchenko pour discuter d’un transfert.

Parlant de son rôle dans l’accord pour la première fois, Jesus a déclaré mardi : « J’étais à Manchester, chez moi avec ma famille et j’étais censé venir à Londres le lendemain et venir en voiture.

« Edu m’a juste envoyé un texto et m’a dit qu’ils allaient chez Zinny, si je veux venir les rejoindre pour parler avec Zin et ensuite je viens en avion. Alors je dis ‘OK’. J’y suis allé et j’ai parlé avec lui. Il a été surpris.

« Si je l’ai un peu aidé, il a pris la décision de venir, je suis heureux parce que je l’aime en tant que joueur, en tant que personne. Je le traite comme un frère et je suis très heureux qu’il soit venu. Il joue bien, il joue tous les jours. du temps et plus encore, il est très heureux donc je suis heureux pour lui.

« J’ai juste dit ‘Zina, tu dois prendre une décision comme je l’ai fait et j’en suis content.’ Il a dit un peu « Je ne sais pas, je dois d’abord parler avec ma femme » mais il a pris la décision. [to come]. Je pense que si vous lui demandez, c’était la bonne décision. »

Interrogé sur la façon dont Zinchenko l’a décrit comme un « agent secret », Jésus a répondu : « Oui, il peut me donner un pour cent. [of the money]! »

Gabriel Jesus et Oleksandr Zinchenko ont poursuivi leurs liens étroits à Arsenal depuis leur arrivée de Manchester City. David Price/Arsenal FC via Getty Images

Jesus s’exprimait avant la première apparition d’Arsenal en Ligue des champions en six ans alors qu’ils se préparent à affronter le PSV Eindhoven à l’Emirates Stadium mercredi.

Le joueur de 26 ans a une expérience régulière de la compétition depuis son passage à City, mais a révélé que son enthousiasme à l’idée de s’impliquer remontait à son enfance.

« Je me souviens des fois où je regardais à la maison, des fois où je manquais l’école pour regarder et où ma mère devenait folle », a-t-il déclaré.

« Ça commence à partir de là, vous savez. C’était différent d’entendre la musique, de voir les meilleurs clubs. Probablement à cause de ça. Toutes les ligues, les meilleurs clubs y vont. Je pense que ça aide beaucoup, alors c’est un jeu différent , une compétition différente. Les clubs qui remportent le championnat se qualifient pour la Ligue des Champions, ils ont plus de qualité et c’est ce qui rend cela spécial.

« J’allais juste à l’école et puis à la mi-temps — au Brésil ça marche comme ça, on fait trois heures et ensuite on s’arrête pour manger — Pendant cette pause, je rentrais à la maison pour regarder le match. Quand ma mère a eu à la maison, j’étais en retard, j’étais déjà censé être à la maison mais maintenant, bien sûr, elle le sait.

« Les enfants : ne le faites pas, ce n’est pas bon. Mais à cette époque, j’aime beaucoup regarder la Ligue des Champions. »

Jesus a également insisté sur le fait qu’il avait laissé derrière lui ses problèmes de genou après avoir subi deux opérations chirurgicales en neuf mois, la première ayant eu lieu en décembre après s’être blessé alors qu’il jouait pour le Brésil à la Coupe du monde au Qatar.

Cette opération l’a mis à l’écart pendant trois mois, puis il a subi une deuxième intervention mineure en août après avoir ressenti une gêne au même genou, mais il est revenu trois semaines plus tard alors qu’Arsenal faisait match nul contre Fulham.

« Mon genou va mieux maintenant », a-t-il déclaré. « Ce n’était pas de chance. J’ai dû le faire [surgery]. Maintenant, je vais mieux, maintenant mon genou est parfait. Maintenant, il y a plus de rythme. Je vais travailler là-dessus. »

Arteta a confirmé que Gabriel Martinelli raterait le match contre le PSV en raison d’un problème aux ischio-jambiers et restait incertain pour le derby du nord de Londres dimanche contre Tottenham.