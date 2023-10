« Jésus-Christ, garde-moi » : une inscription ancienne rare trouvée dans un fort du désert de Judée, tirée du Psaume 86

Deux archéologues de l’Université hébraïque de Jérusalem ont annoncé que leur équipe avait découvert une rare inscription en grec de la période byzantine qui paraphrase les deux premiers versets de Psaume 86 du livre des Psaumes de l’Ancien Testament de la Bible.

La découverte a été faite au Fort Horkania, un site archéologique isolé dans le désert de Judée.

Dans un communiqué de presse, l’université a déclaré que les fouilles sur le site avaient eu lieu en raison de l’activité croissante des voleurs d’antiquités.

Malgré l’éloignement, l’équipe du Dr Oren Gutfeld et de Michal Haber de l’Université hébraïque de Jérusalem, en coopération avec l’Université Carson-Newman (Jefferson City, Tennessee) et l’organisation American Veterans Archaeological Recovery, a creusé sur le site pendant quatre semaines.

L’expédition s’est concentrée sur deux zones principales de fouilles. À l’extrémité sud-ouest du pic, des sections de fortifications datant de la période du Second Temple ont été découvertes, notamment un mur solide et une tour de guet.

Dans la partie nord-ouest de la montagne, l’expédition a enlevé une énorme avalanche de pierres de construction qui s’est effondrée de l’étage supérieur dans une salle située au sous-sol d’un vaste bâtiment. Lors des fouilles du site par l’équipe archéologique, une grande pierre de maçonnerie a été découverte avec une inscription peinte en lettres rouges avec une croix située au sommet.

Haber et Gutfeld ont identifié l’écriture comme étant du KoineIdean, la langue dans laquelle le Nouveau Testament a été écrit. Ils se sont tournés vers leur collègue, l’épigraphe Dr AvnerEcker de l’Université Bar-Ilan, pour déchiffrer l’écriture sur la pierre.

Selon Ecker, l’inscription est une paraphrase du Psaume 86 : 1-2 connu sous le nom de « Une prière de David ».

Les versets lisent, « Incline ton oreille, Seigneur, et réponds-moi; car je suis affligé et dans le besoin. 2 Protège mon âme, car je suis pieux; toi mon Dieu, sauve ton serviteur qui se confie en toi, » selon la version New American Standard.

L’inscription sur la pierre marquée d’une croix dit : « Jésus-Christ, garde-moi, car je suis pauvre et nécessiteux ».

« C’est l’un des psaumes les plus courants dans la liturgie chrétienne des temps anciens. Apparemment, l’un des moines a peint des graffitis représentant la croix sur le mur et en dessous a écrit une prière qu’il connaissait très bien », a déclaré Ecker dans un communiqué.

Il a également daté l’inscription, expliquant : « D’après le style de l’écriture, l’inscription date au plus tard de la première moitié du 7ème siècle de notre ère. »

Gutfeld a dit Le Washington Times que trouver une pierre avec une inscription est très rare.

C’est « la première fois que je me souviens d’une phrase des Psaumes sur une inscription {sur une} énorme pierre de construction. C’est très, très rare – quelque chose d’unique {qui est} plus grand que l’inscription elle-même », a-t-il déclaré au média.

