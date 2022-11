“Jésus-Christ” et “Satan” sont maintenant vérifiés sur Twitter, grâce à Elon Musk

Le rachat de Twitter par Elon Musk a apporté de nombreux changements à la société de médias sociaux. L’un de ces changements a été le déploiement d’un forfait d’abonnement de 8 $ pour la coche bleue tant convoitée sur Twitter. Le déploiement du forfait d’abonnement a commencé plus tôt cette semaine, mais semble avoir rencontré un obstacle majeur. N’importe qui pouvant acheter la coche bleue en payant les frais d’abonnement, la plate-forme a été témoin d’un pic de faux comptes se faisant passer pour des personnalités avec des coches bleues vérifiées.

Beaucoup ont commencé à publier en tant qu’ancien président américain George W. Bush et fondateur de Facebook Mark Zuckerburg. Mais cela ne s’est pas arrêté aux humains et les choses sont devenues incontrôlables lorsque les pages Twitter de Jésus-Christ et de Satan ont été vérifiées. Un utilisateur, qui s’est décrit comme un “Charpentier, Guérisseur, Dieu” a obtenu la coche bleue de vérification avec l’abonnement. Le compte existe depuis 2006.

Qui a deux pouces et vérifié? — Jésus-Christ (@jesus) 9 novembre 2022

S’adressant à Business Insider, la personne derrière la page Jésus-Christ a révélé qu’elle avait demandé une vérification mais qu’elle avait été rejetée. “Mais quand Elon Musk a changé les règles de vérification et que vous pouviez vous abonner à Twitter Blue et acheter un chèque vérifié, j’ai su que c’était enfin mon heure”, ont-ils déclaré.

Mais “Jésus-Christ” n’était pas le seul à avoir acheté la coche bleue, même Satan s’est fait vérifier sur la plateforme. «Pas méchant, juste incompris | Seul compte parodique officiel ‘s8n’ sur Twitter », lit-on dans la bio de la page Twitter qui a débuté en 2020.

Enfin, je suis vérifié. – Satan (@s8nstan) 10 novembre 2022

Cependant, après que plusieurs de ces pages aient été vérifiées, Twitter a temporairement suspendu son abonnement à la coche bleue. Auparavant, la vérification de la coche bleue était fournie à des personnalités notoires dans divers domaines comme le divertissement, la politique, le journalisme, etc.

Actuellement, il existe deux types de comptes vérifiés sur Twitter, dont l’un est vérifié avant la prise de contrôle de Musk et note que “Ce compte est vérifié car il est notable dans le gouvernement, les nouvelles, le divertissement ou une autre catégorie désignée.” Le second type est celui des utilisateurs qui se sont abonnés au service de Twitter Blue à 8$.

Lisez tous les Dernières actualités Buzz ici