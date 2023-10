« Jésus a-t-il enseigné que l’enfer est réel ? Un apologiste explique la réalité biblique d’un « enfer littéral »

L’enfer est un sujet que beaucoup ont tendance à éviter, mais il est essentiel de se poser, de répondre et de réfléchir aux questions entourant son existence, ce que proclame la Bible et ce qu’implique l’au-delà.

Écoutez le dernier épisode du podcast Quick Start de CBN

C’est un sujet apologiste Jason Jimenez de Des ministères forts récemment abordé sur son «Podcast Conversations difficiles», expliquant les tenants et les aboutissants de la « réalité de l’enfer » et détaillant pourquoi de nombreuses personnes trouvent « très dérangeante » l’idée d’être séparés de Dieu pour l’éternité.

« Cette idée d’être tourmenté dans une agonie éternelle, ce n’est pas une chose à laquelle les gens aiment penser, et encore moins en parler », a déclaré Jimenez. « C’est pourquoi, la plupart du temps, nous n’en parlons pas. La plupart du temps, nous voulons l’exclure complètement.

Bien sûr, le paradis – l’idée d’un endroit sans douleur où les gens passent l’éternité avec le Seigneur – est beaucoup plus accepté, célébré et évoqué. En fait, un récent sondage Gallup ont découvert que 67 % des Américains croient au paradis, avec un pourcentage plus faible – 59 % – qui adopte l’idée d’un enfer littéral.

Mais que nous dit réellement la Bible sur le concept moins acceptable de damnation éternelle ?

« L’enfer… si vous regardez la totalité des Écritures, c’est un endroit qui durera pour toujours », a déclaré Jimenez, soulignant que c’est un endroit dépourvu de Dieu et rempli de gens qui ont rejeté Jésus. «Je crois que Jésus croyait en un enfer littéral, et il l’a enseigné avec insistance.»

Écoutez Jimenez expliquer ce que Jésus a dit à propos de l’enfer et de l’au-delà :

Pourtant, d’autres groupes adoptent une position différente sur l’enfer. Jimenez a noté que certains croient en l’annihilationisme, rejetant l’enfer et optant plutôt pour un scénario dans lequel les personnes qui rejettent le Christ sont simplement « éteint » après la mort.

Un autre groupe qui accepte le concept de l’enfer croit qu’il pourrait ne pas persister de manière éternelle et qu’il pourrait, à un moment donné, prendre fin.

Jimenez a exploré ces différentes perspectives dans « Challenging Conversations », offrant une analyse détaillée des croyances.

Mais après avoir exploré ces idées, il s’est ensuite penché sur les Écritures pour expliquer sa position. L’un des domaines qu’il a exploré était Genèse 5 : 24, où Enoch ne meurt pas et est « rattrapé ». La version NIV du verset dit : « Enoch marchait fidèlement avec Dieu ; alors il n’était plus, parce que Dieu l’a enlevé.

Jimenez a fait valoir que la pensée juive était clairement enracinée dans la croyance en une vie après la mort, y compris l’enfer. Il est ensuite passé à la pensée du Nouveau Testament, explorant les idées et les enseignements de Jésus. Il a noté que la Bible enseigne clairement que « Jésus existait avant de venir dans le monde ».

« D’où est-ce qu’il venait? » » a demandé Jiménez. « Il venait de la demeure de Dieu. Il venait de la demeure d’en haut. Donc, il est venu du ciel.

L’apologiste a ensuite demandé pourquoi certains croient que Jésus a rejeté la notion d’enfer, en particulier pour ceux qui le rejettent, en se demandant : « Pourquoi supposer ou conclure que Jésus ne croyait pas en un enfer littéral et éternel pour ceux qui le rejettent s’il tu croyais au paradis littéral ?

À la lumière des enseignements du Nouveau Testament et des paroles de Jésus, Jimenez s’est naturellement demandé où, selon le Christ, les gens iraient s’ils choisissaient de rejeter le Seigneur et n’étaient pas autorisés à entrer au ciel.

« Si Jésus croyait au paradis littéral, mais ne croyait pas à un enfer littéral, où vont les gens qui le rejettent s’il nous dit où vont les gens qui le reçoivent ? Il a demandé. « Et sachant que tout le monde ne le recevra pas. »

Jimenez a poursuivi : « Toute l’humanité doit être sauvée. Eh bien, la Bible dit que Dieu désire que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Mais nous sommes nés dans le péché et nous avons le libre arbitre de choisir si nous voulons ou non recevoir son pardon.

Selon ce paradigme, les gens choisiraient s’ils veulent croire au Seigneur et l’embrasser. Il faudrait donc considérer la pénalité pour ne pas l’avoir choisi.

« Jésus, à plusieurs reprises, a parlé de la vie éternelle post mortem avec lui au ciel, où il est monté », a ajouté Jimenez, notant que le Christ était également clair à propos de l’enfer. « Si vous écoutez maintenant ce que Jésus dit réellement à propos de l’enfer, regardez Matthieu 5 : 22. »

Ce verset dit : « Mais je vous dis que quiconque est en colère contre un frère ou une sœur sera soumis au jugement. Encore une fois, quiconque dit à un frère ou à une sœur « Raca » est responsable devant le tribunal. Et quiconque dit : « Espèce d’imbécile ! sera en danger du feu de l’enfer » (NIV).

Jimenez a souligné la mention par le Christ de « l’enfer de feu », notant que cette idée est réitérée et renforcée à d’autres endroits de l’Écriture. L’apologiste a expliqué pourquoi il pense qu’il s’agit bien plus qu’une référence terrestre – une référence qui met en garde contre une « damnation éternelle » pour ceux qui rejettent Jésus.

Un autre passage des Écritures auquel Jimenez s’est intéressé est Matthieu 10 :28, qui dit : « N’ayez pas peur de ceux qui tuent le corps mais qui ne peuvent pas tuer l’âme. Craignez plutôt Celui qui peut détruire l’âme et le corps en enfer » (NIV).

Cela aussi, a-t-il soutenu, démontre l’existence d’une vie après la mort dangereuse pour ceux qui renient le Seigneur.

« Si nous aimons les gens, nous les avertirons de la damnation éternelle s’ils rejettent Jésus », a conclu Jimenez.

Écoutez l’épisode complet pour en savoir plus sur le sujet et écoutez tous les épisodes puissants de « Challenging Conversations » :