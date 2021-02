Mariée à First Sight, la star australienne Jessika Power a révélé qu’elle avait été transportée à l’hôpital vendredi après avoir contracté une infection rénale.

La star de télé-réalité de 29 ans, qui a joué dans la sixième série de l’émission, a partagé une vidéo sur les réseaux sociaux qui a été prise dans une chambre d’hôpital.

Dans le clip, la bombe blonde a dit aux fans qu’elle avait l’impression de « mourir » pendant que son nouveau petit ami Filip aimant se coiffait.

Son hôpital a eu lieu peu de temps après que Jessika soit devenue publique avec son nouveau copain, Filip Poznanovic, en janvier.

Dans la vidéo de l’influenceuse des médias sociaux, que Jessika a partagée avec ses 326000 abonnés Instagram, elle a expliqué ce qui s’était passé.







Elle a dit: « Je meurs, en gros. Filip me coiffe, bon travail bubby. J’ai une infection rénale pour que tout le monde le demande aussi. »

Jessika a également partagé plusieurs mises à jour de son lit d’hôpital, y compris un boomerang pendant qu’elle faisait lire son pouls.

Plus tard, elle a également expliqué aux followers: « J’étais au lit avec une douleur immense depuis quatre jours, Filip était vraiment inquiet pour moi. »





Il semble que le petit ami de Jessika, Filip, prenne bien soin de sa petite amie pendant qu’elle se remet de son angoissante infection rénale.

Le couple, qui a été lié pour la première fois en janvier 2021, a partagé de nombreux moments mignons sur les réseaux sociaux tout en profitant de leur romance florissante.

Le mois dernier, Jessika a révélé qu’elle avait rencontré Filip par l’intermédiaire de son frère et que le couple était copain avant de commencer à sortir ensemble.







« C’est un gars vraiment passionné et axé sur les objectifs, qui a la volonté de réussir est ce qui m’a d’abord attiré vers lui », a-t-elle déclaré à The Wash en janvier.

« Nous nous sommes liés à cela en fait, il veut me voir réussir et développer ma plate-forme, et il m’encourage toujours à mettre mon énergie dans mes idées commerciales et à terminer mes études. »

