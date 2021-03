Jessika Power de Mariés au premier regard laisse entendre qu’elle pourrait déménager au Royaume-Uni

Jessika Power a laissé entendre qu’elle pourrait déménager au Royaume-Uni.

The Married At First Sight: La star australienne, 29 ans, était une personnalité controversée de l’émission de télé-réalité romantique.

Maintenant, la beauté blonde a déclaré qu’elle avait été inondée d’offres de marques britanniques depuis que l’émission était devenue un succès d’audience sur E4.

Serait-ce ce qui amène Jess et son petit ami rappeur Filip Poznanovic au Royaume-Uni?

Jess a déclaré au Mail: « S’il y avait une offre qui se présentait et qui pourrait potentiellement changer ma vie et être bénéfique pour moi, nous avons tous les deux discuté de la possibilité d’y déménager. »







(Image: JessikaPower / Instagram)



Elle a ajouté qu’elle et son copain envisageraient le déménagement, en disant: « C’est aussi la meilleure chose à propos de Filip – il est si flexible, il est si favorable et il aime ce que je fais. »

La star de télé-réalité a également réfléchi au fait d’être considérée comme la «méchante» de MAFS Australie en raison de son triangle amoureux avec son mari Mick et Dan, mais admet qu’elle la fait voir par les bonnes personnes, la qualifiant de «passionnante».

Jess a ajouté: « Vous avez tellement de conneries dans cette émission, mais le fait de l’avoir diffusé au Royaume-Uni vient de le pousser encore plus loin là où je suis maintenant remarqué par les grandes marques. »







(Image: jessika_power / Instagram)



Cela vient après que Jess ait déjà dit au magazine Closer comment elle avait reçu des menaces de mort en raison de son interprétation de la série.

Jess a révélé: « J’ai eu beaucoup de haine après la série – ça a été difficile. Avec le recul, je me moque de ce que j’ai fait et de la façon dont tout s’est déroulé. Mais les téléspectateurs doivent se souvenir – c’est une émission.

« Il y a le montage, il y a des coupures, il y a des choses laissées de côté. Je ne me fais pas d’excuses, mais les producteurs savent ce qu’ils font. »







(Image: jessika_power / Instagram)



Jessika n’a pas été la seule candidate à avoir affronté le côté sombre de la célébrité alors que Jules Robinson de Marié à la première vue a parlé de la façon dont elle avait reçu des messages cruels de la part des téléspectateurs, y compris certains lui disant «d’avoir une fausse couche douloureuse».

* Marié à la première vue en Australie diffusé sur E4 et sur All4 au Royaume-Uni.

