« En regardant en arrière une scène où je raconte en fait au groupe ma liaison avec Dan et je vois que Tamara était en colère et Mick était en colère et je me suis assis là avec un regard sur mon visage, comme si je m’en fichais du tout. »

«Depuis, je pensais que vous aviez vécu bien pire, j’ai perdu un partenaire à cause du suicide, j’avais un ex abusif que j’ai poursuivi en justice. Je voulais vraiment utiliser ma plateforme maintenant pour de bon et aider les gens qui souffrent de maladie mentale et intimidation en ligne. «

