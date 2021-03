MARIÉ À First Sight L’Australienne Jessika Power a fustigé les Britanniques après avoir reçu des critiques pour avoir dit qu’elle «mourrait» d’une «mauvaise infection rénale».

La star de télé-réalité de 29 ans a affirmé que les adeptes du Royaume-Uni « ne comprennent pas son sarcasme » après sa course à l’hôpital vendredi.

Prenant à son histoire Instagram, révélant qu’elle avait été libérée, Jessika a déclaré: «Les trolls britanniques ont frappé différemment, je me suis réveillé ce matin avec quelques messages de personnes au Royaume-Uni parce que évidemment j’étais à l’hôpital ce week-end.

«J’étais vraiment malade avec une infection rénale. C’était vraiment grave. Vraiment mauvais – je pensais que j’avais la grippe, je pensais honnêtement que j’avais la grippe.

« Dans l’une de mes vidéos, j’ai dit: » Je suis à l’hôpital et je suis en train de mourir « … Et quand ma voix est comme ça, comment savez-vous que je ne suis pas sarcastique?

« Ça s’appelle du sarcasme. Je sais que vous, les Britanniques, êtes un peu secs, j’ai reçu des messages de gens disant: » Oh mon dieu, avez-vous connu ma femme, mon ceci et cela, j’ai eu une insuffisance rénale « et je suis désolé.

« Je suis désolé d’apprendre si quelqu’un a vécu cela dans sa vie ou perdu quelqu’un comme ça à cause d’une maladie grave, mais moi, dire » je suis en train de mourir « ne veut pas dire que je suis une mauvaise personne. »

Jessika a poursuivi: « Cela ne veut pas dire que je cherche de l’attention et cela ne signifie pas que j’ai besoin d’apprendre la décence commune pour d’autres personnes qui sont réellement malades.

« C’est ma plate-forme et si vous ne l’aimez pas, putain, il y a un bouton de non-suivi et vous pouvez aller appuyer dessus et rester f ** k hors de mon Instagram. »

La beauté blonde a inquiété les fans vendredi [26 February] quand elle a révélé qu’elle avait été transportée d’urgence à l’hôpital à l’agonie.

Le lendemain, la personnalité controversée de la télévision a partagé une vidéo d’elle-même mal à l’aise pendant que le nouveau petit ami Filip Poznanovic se coiffait.

Elle a dit à l’époque: « Je meurs, en gros. Filip me coiffe, bon travail bubby. J’ai une infection rénale pour que tout le monde le demande aussi. »

Jessika de MAFS Australia dit qu’elle est « mourante » après avoir été transportée d’urgence à l’hôpital

Jessika est devenue célèbre dans la série 2019 de Married At First Sight Australia, qui vient tout juste d’être diffusée au Royaume-Uni.

Les Britanniques ont été choqués en voyant sa liaison scandaleuse avec son compatriote Dan se dérouler – derrière le dos de leurs deux époux.

Elle a forcé son mari Mick à rester dans la série pour qu’elle puisse continuer à voir Dan, et finalement ils ont été autorisés à continuer la série en couple.

Cependant, les choses n’ont pas fonctionné sur le long terme et Jessika a rendu public son nouveau petit ami Filip le mois dernier.