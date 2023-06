Jessie Wynter de Love Island révèle la raison choquante pour laquelle elle a été transportée d’urgence à l’hôpital

La star de LOVE Island, Jessie Wynter, a révélé qu’elle s’était retrouvée à l’hôpital après que sa boisson ait été dopée.

La jeune femme de 26 ans a parlé de l’incident « effrayant » qui l’a laissée « le cœur brisé » pendant ses vacances avec son petit ami Will Young à Chicago, aux États-Unis.

Instagram

Jessie a fondu en larmes à l’hôpital[/caption]

Jessie a expliqué que les médecins avaient trouvé la même substance dans son système que les autres filles de son service.

Elle a dit aux fans: « Je ne savais pas si je devais publier ceci car je me sentais tellement gênée, mais l’autre soir, j’ai malheureusement été transportée d’urgence à l’hôpital après que ma boisson ait été dopée.

« J’ai eu tellement de chance d’être avec Will et il s’est occupé de moi tout le temps, surtout parce que c’était tellement effrayant. »

Elle était soutenue par son petit ami, qu’elle a rencontré dans la série d’hiver plus tôt cette année.

Il a commenté sous sa publication Instagram: « Je t’aime tellement !!

« Il n’y a pas de quoi être gêné ou effrayé de parler – je t’ai eu xx. »

Jessie a profité de l’occasion pour avertir les autres d’être vigilant les soirs de sortie.

« C’était une situation tellement horrible et effrayante et cela me brise le cœur que c’est quelque chose que les gens doivent surveiller », a-t-elle déclaré.

«Si vous sortez boire, assurez-vous toujours d’être avec quelqu’un en qui vous avez confiance et soyez prudent lorsque vous vous asseyez ou que vous acceptez des boissons des autres.

« C’est tellement triste que cela doive même être un rappel mais malheureusement c’est la dure réalité.

« Je suis tellement reconnaissante d’avoir côtoyé autant de personnes qui m’ont soutenue et qui m’ont amenée à l’hôpital en toute sécurité.

« C’était tellement effrayant, à l’hôpital, il y avait d’autres filles qui arrivaient exactement dans le même état que moi et les infirmières ont dit que nous avions toutes testé avec la même chose dans notre système. »

Hier, Jessie a rassuré les fans « Je vais bien maintenant » après avoir révélé qu’elle avait été secrètement transportée à l’hôpital.

Mais ils se sont demandé ce qui n’allait pas après que Jessie n’ait pas donné plus de détails.

Expliquant pourquoi elle n’avait pas parlé plus tôt, Jessie a déclaré: «Je me sentais tellement gênée que cela m’était arrivé et j’avais l’impression que tout était de ma faute et je peux imaginer que d’autres ont été dans la même position peuvent ressentir la même chose, mais c’est votre rappel que ce n’est pas du tout votre faute et qu’il n’y a pas de quoi être gêné.

« Les personnes qui devraient se sentir embarrassées et honteuses sont les personnes affreuses qui choisissent de doper les boissons des autres, pas la victime.

« Merci pour tous les adorables messages et je prie pour que cela n’arrive à aucun d’entre vous là-bas.

« J’envoie également de l’amour à toute autre personne qui a été placée dans la même situation ou dans une situation pire. »

Rex