Jessie Wynter de Love Island montre ses « vrais cheveux » après des extensions de binning

La star de LOVE Island, Jessie Wynter, a montré ses « vrais cheveux » en ligne après avoir abandonné ses extensions.

La star de l’édition hivernale de cette année d’ITV2 datation le spectacle était magnifique avec ses mèches plus courtes après avoir été sans extension.

Dans une courte vidéo sur les réseaux sociaux, Jessie a montré un avant et un après de ses mèches teintes.

Assise à l’arrière d’une voiture, Jessie avait l’air sensationnelle alors qu’elle montrait ses mèches plus longues avant de passer au clip pour montrer ses résultats « après ».

Cependant, il est apparu que la bombe australienne n’avait pas l’intention de balancer ses mèches plus courtes trop longtemps.

Dans la légende du clip, le jeune homme de XX ans a déclaré : « Plus lumineuses et plus légères, les extensions reviendront bientôt. »

Mais les fans de la personnalité de la télévision ont insisté sur le fait qu’elle s’en tenait à son nouveau style.

Commentant sous le message, l’un de ses fans adorés a déclaré : « Pas de cheveux plus courts, c’est mieux x. »

Une seconde ajoutée à l’étourdissement : « Tu es superbe avec des cheveux plus courts ! »

Comme un troisième a écrit : « OMG, les cheveux plus courts te vont à merveille ! »

Tandis qu’un quatrième a commenté : « J’adore sans les extensions. »

Jessie est basée au Royaume-Uni depuis le début de cette année.

La star a participé à l’édition hivernale de Love Island de cette année où elle a noué des liens avec le fermier Will Young.

Dans la semaine qui a suivi le spectacle, la belle a déménagé au Royaume-Uni pour poursuivre sa relation avec Will et se tailler une carrière au Royaume-Uni.

Avant son grand déménagement, Jessie était l’un des noms les plus mémorables de Love Island Australia et a mené une carrière d’influenceuse sur les réseaux sociaux aux Pays-Bas.

