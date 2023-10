“], “filter”: “nextExceptions”: “img, blockquote, div”, “nextContainsExceptions”: “img, blockquote, a.btn, ao-button” }”>

Nous sommes ravis d’annoncer l’arrivée de Jessie-May Morgan dans l’équipe technique de Velo ! Jessie-May est basée en Écosse et couvrira l’actualité technologique et matérielle de Velo et Pinkbike à partir de cette semaine. Jessie possède une vaste expérience en matière d’équipement et d’actualité technologique dans l’industrie du cyclisme et avant cette aventure, elle était chercheuse scientifique dans le domaine de l’immunologie. Nous avons posé trois questions importantes à Jessie-May pour lui présenter la communauté Velo.

Qu’attendez-vous le plus dans votre nouveau poste chez Velo ?

J’ai hâte de découvrir les plus grandes histoires technologiques du monde de la route, du gravel et du VTT, et d’élargir mes horizons de conduite à bord de mon Nukeproof Digger récemment acheté. Je suis particulièrement heureux d’apporter à nos lecteurs la perspective indispensable d’un pilote plus petit.

Votre journée parfaite à vélo ?

Une journée parfaite à vélo doit bien sûr commencer par un bon café. Par la suite, je partais et montais la montée technique la plus grasse et la plus problématique, et je la nettoyais du premier coup. Ensuite, je tombais par hasard sur une descente limoneuse fraîche, à peine parcourue, offrant autant de choix de lignes que Dulux offre de couleurs de peinture. En compagnie d’un ami enthousiaste, je parcourais le sentier jusqu’à la mort et parcourais les sections les plus peu flatteuses encore et encore jusqu’à ce que la frustration prenne le dessus sur moi ou que mon estomac m’ordonne de quitter la colline pour me rendre à l’établissement le plus proche proposant des offres substantiellement supérieures. Produits de boulangerie à prix élevé et à indice glycémique élevé. Ce ne serait pas très long, ni en heures passées à rouler, ni en kilomètres parcourus, mais cela procurerait des montagnes russes d’émotions et… peut-être dix-huit mois plus tard, je repenserai à cette journée et réaliserai que j’ai appris quelque chose sur manipulation du vélo.

Balade locale préférée ?

Ma balade locale préférée commence et se termine à Innerleithen, sur des collines affectueusement surnommées « le Golfy ». Sur une superficie d’environ 6 kilomètres carrés, ce ne sont pas moins de 44 pistes de type enduro qui sont proposées. Une superbe balade intègre quelques courses à fond sur des pistes plus rapides et plus fluides, avec des numéros raides et visqueux à faire dresser les cheveux là-dedans pour garder quelqu’un humble.

(Image : avec l’aimable autorisation de Finlay Anderson)