Jessie Lemonier, ex-Detroit Lions, secondeur de Liberty, décède à 25 ans

Le secondeur extérieur Jessie Lemonier, qui a disputé sept matchs avec les Lions de Detroit en 2021, est décédé. Il avait 25 ans.

Les Lions ont révélé sa mort dans un communiqué jeudi, ajoutant qu’ils l’avaient confirmé avec sa famille. Ils n’ont fourni aucun détail.

“Jessie était une coéquipière modèle et un jeune homme merveilleux qui est parti bien trop tôt”, ont déclaré les Lions. Nos pensées et nos prières accompagnent sa famille et ses amis en cette période difficile.”

Lemonier a été signé dans l’équipe d’entraînement des Lions avant la saison 2022, quelques jours avant d’être libéré par les Chargers de Los Angeles. Il a réussi 17 plaqués et 1 1/2 sacs, l’autre moitié venant contre l’Arizona le 19 décembre 2021.

Liberty University, où Lemonier a joué pendant deux saisons, a déclaré avoir également vu la déclaration des Lions sur Twitter. Il a ensuite reçu un appel de son ancien entraîneur et actuel entraîneur d’Auburn Hugh Freeze au sujet de la mort du joueur.

“La famille Liberty Athletics est profondément attristée d’apprendre le décès de l’ancienne grande footballeuse des Flames, Jessie Lemonier”, a déclaré l’école de Lynchburg, en Virginie, dans un communiqué. “Jessie était aimée par Flames Nation pour être une compétitrice féroce sur le gril et chérie par ses entraîneurs et coéquipiers dans le vestiaire.”

Lemonier a été abandonné par les Lions en mai et réclamé par l’Arizona. Il a passé l’intersaison avec les Cardinals et une partie de l’entraînement est venue avant d’être coupé l’été dernier. Il a signé avec les Houston Gamblers de l’USFL en décembre et a été échangé aux Birmingham Stallions.

Lemonier a été sélectionné par les Renegades d’Arlington lors du repêchage XFL 2023, mais a choisi de rester avec l’USFL.

Après avoir joué au Hialeah High School en Floride, Lemonier a passé une saison au Ventura College en Californie avant d’être transféré à Liberty, où il a aidé l’école à faire la transition du niveau FCS au niveau FBS au cours de ses deux saisons (2018-19).

Lemonier a couronné sa carrière à Liberty en remportant les honneurs de MVP au Cure Bowl 2019, aidant les Flames à remporter leur toute première victoire dans un match de bowling. Avec la victoire sur Georgia Southern, Liberty est devenu le troisième FBS à remporter un match de bowling lors de sa première saison complète.

Lemonier a terminé sa carrière pour les Flames avec 20 1/2 sacs, qui se classaient au troisième rang à l’époque dans l’histoire du programme. Il a été signé par les Chargers en tant qu’agent libre non repêché.

Reportage par Associated Press.