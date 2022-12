Jessie James Decker, The Rock, Pink dirigent les familles hollywoodiennes contre la police parentale

La honte des parents n’est pas une nouvelle tendance, mais avec l’accès aux médias sociaux, les célébrités ont dû défendre leurs familles contre les trolls en ligne qui scannent leurs plateformes.

Jessie James Decker est l’une des dernières stars à prendre position contre les commentaires négatifs faits par des inconnus sur Internet après avoir été accusée d’avoir modifié des images de ses enfants pour leur donner l’impression qu’ils avaient un physique musclé.

Le chanteur country n’est pas le seul personnage de premier plan à répondre aux critiques de la police parentale et rejoint Dwayne “The Rock” Johnson, Kourtney Kardashian, Pink et une foule de héros hollywoodiens qui ne reculeront devant rien pour protéger leur peuple .

Lorsque Decker, 34 ans, a partagé une photo sur Instagram de ses trois enfants avec l’ancien mari de la NFL, Eric Decker – Vivianne, 8 ans, Eric Jr., 7 ans et Forrest, 4 ans – jouant au soleil pendant les vacances de Thanksgiving au Mexique, un peu d’utilisateurs ont déclaré qu’elle avait utilisé “une application” pour faire apparaître ses enfants comme s’ils avaient des muscles abdominaux définis.

JESSIE JAMES DECKER DÉFEND SES ENFANTS APRÈS LES ACCUSATIONS « BIZARRES » DE PHOTOSHOP : « ACCEPTEZ TOUTES LES PERSONNES »

“Être accusée de photographier les abdominaux de mes enfants (je ne peux pas m’empêcher de rire) ou… l’opposé polaire du “surentraînement” de nos enfants me fait réaliser à quel point notre monde est devenu bizarre en ce qui concerne le corps et ce qui est normal et ce qui ne l’est pas”, elle a sous-titré une vidéo traitant de la situation des “bonkers”.

“Nous prêchons sur la positivité et l’acceptation du corps, mais mes enfants ont une quantité massive de muscles génétiques et construits grâce à l’athlétisme, c’est” bizarre “? Je veux élever mes enfants pour qu’ils soient fiers de leur corps et du travail acharné de la gymnastique compétitive d’élite Vivis à Eric Jr veut être comme papa en tant que receveur de la NFL pour le petit Forrest qui passe des heures à danser son cœur”, a-t-elle écrit.

ALICIA SILVERSTONE DORT TOUJOURS AVEC SON FILS DE 11 ANS : « SUIVRE LA NATURE »

“Ne choisissons pas ce que nous normalisons concernant les corps et acceptons toutes les personnes et tous les enfants. Si nous voulons faire” mieux “, alors faites mieux.”

Pink a été attaquée en ligne à plusieurs reprises pour ses choix parentaux, mais refuse de se plier à ce qu’elle appelle les “guerriers du clavier”.

Après avoir reçu de la haine sur des messages innocents au fil des ans, elle utilise souvent sa plateforme pour troller les mamans.

KATE HUDSON SUR LA COPARENTATION DE SES TROIS ENFANTS AVEC TROIS PÈRES DIFFÉRENTS: “JE SENS COMME NOUS LE TUONS”

“Voici une photo de mon enfant courant dans l’eau. Elle n’a même pas été filtrée. Quel gaspillage d’eau”, a écrit la chanteuse en légende d’un cliché partagé sur Instagram. “Et pas de casque ? J’espère qu’elle avait de la crème solaire. Si elle glisse et tombe, elle risque d’être traumatisée à vie. Et sa mère n’était même pas là. un autre pays!” Elle a terminé son post avec “#f—theparentingpolice”.

Alicia Silverstone a admis sur le podcast The Ellen Fisher plus tôt cette année qu’elle dormait toujours avec son fils de 11 ans, Bear, au grand désarroi des mamans.

“Je suis une maman naturelle et je suis une maman aimante. Je crois en l’amour, je crois en la nature, et notre société a peur de la nature et de l’amour”, a déclaré Silverstone à propos de son style parental alternatif. Elle élève son fils avec son ex-mari Christopher Jarecki.

“Ce que je fais, je ne l’invente pas. Je n’en ai rien inventé. C’est juste que je suis la nature. Ours et moi dormons toujours ensemble. Si vous étiez dans un cadre sauvage où il y a des animaux, si vous mettez votre bébé là-bas, votre bébé va se faire manger, donc ce n’est pas idéal pour votre bébé d’être là-bas.”

Kelly Clarkson n’allait pas bien lorsqu’un utilisateur de Twitter a tenté de blâmer ses activités professionnelles sur la raison de la fin de son mariage avec l’ex Brandon Blackstock. Clarkson a demandé le divorce en juin 2020 après sept ans de mariage, qui a été finalisé en mars 2022.

En apprenant que Kelly s’inscrivait à “America’s Got Talent”, un utilisateur a écrit dans un tweet supprimé depuis : “Maintenant, Kelly prend la place de Simon… pas étonnant que son mariage n’ait pas fonctionné… surprise qu’elle ait du temps pour ses enfants… pas la bonne vieille fille de la campagne dont nous sommes tombés amoureux… tout tourne autour de Kelly à la télé… et personne d’autre… pas de larmes pour elle… mais pour ses enfants.”

“Wow. Faire honte à une femme qui a une excellente éthique de travail, qui est une mère formidable et qui intervient et prend la relève lorsqu’un ami demande une faveur parce que c’est en fait ce que font les “bonnes vieilles filles de la campagne”… ça peut ‘ ne soyez pas qui vous êtes au fond de vous”, a répondu Clarkson. “J’ai plus confiance en votre cœur. Visez plus haut s’il vous plaît.”

Dwayne The Rock Johnson partagé un moment tendre avec sa fille nouveau-née quand cela s’est complètement retourné contre lui. La star de “Black Adam” a amené son bébé sur sa poitrine torse nu pour un contact peau à peau, ce qui peut profiter aux bébés et aux parents de nombreuses façons.

Un utilisateur de Twitter a écrit : “Infirmière : voulez-vous tenir votre nouveau bébé dans vos bras ? @TheRock : attendez, laissez-moi enlever ma chemise.”

L’ancien lutteur de la WWE a répondu : “Bravo ! Buuuuut un jour quand tu auras des bébés Allison, tu comprendras le pouvoir du peau à peau.”

Après que Shawn Johnson ait donné naissance à sa fille, Drew Hazel, la communauté de la honte des mères a tenté de dire à Johnson que son bébé était mal habillé pour le froid. Elle leur a répondu de manière préventive en publiant une vidéo dansant avec sa fille.

“Mon préféré… danser avec ma copine @drewhazeleast (ouiiii maman honteuses… je suis sûre que je fais quelque chose de très mal #momlife”, a-t-elle légendé une vidéo avec son bébé d’un mois.

Quelques mois plus tard, la police parentale est sortie une fois de plus et a critiqué la médaillée d’or olympique pour avoir partagé un clip du “premier flip” de son bébé à l’âge de trois mois. « Elle était parfaitement en sécurité… alors ne le faites même pas », a écrit Johnson.

Kourtney Kardshian a souvent défendu son fils Reign sur les réseaux sociaux pour son choix d’avoir les cheveux longs. Shamers demandait si Reign, le plus jeune de ses trois enfants avec son ex Scott Disick, était un garçon ou une fille, ou si ses enfants étaient déjà à l’école.

“De temps en temps, je peux répondre à un commentaire négatif pour le plaisir, ou si quelque chose me dérange vraiment, j’ai définitivement la plate-forme pour le corriger … mais je n’y pense généralement pas à deux fois”, a-t-elle déclaré à Rosie Huntington-Whiteley sur Rose Inc. “Peu importe ce que je fais, quelqu’un a quelque chose à dire, bon ou mauvais. Le pire, cependant, c’est quand des gens que je ne connais pas donnent des conseils parentaux non sollicités. Personne ne connaît mes enfants mieux que moi, J’ai ça, je vais bien, merci.”