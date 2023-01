Jessie James Decker soulève l’ancien mari de la star de la NFL, Eric Decker, dans une vidéo remplie de PDA: “J’aime les grands garçons”

Jessie James Decker fait travailler ses muscles.

Dans une nouvelle vidéo publiée sur Instagram de la star, Decker montre sa force en soulevant sans effort son ancien mari superstar de la NFL de 218 livres Eric Decker du sol. Elle a sous-titré la vidéo, “J’aime les grands garçons”, avec un clin d’œil emoji, et a prouvé que tout son travail acharné au gymnase porte ses fruits.

Après avoir déposé Eric, elle l’a mis au défi de la relever, ce qu’il a fait facilement. Decker a ensuite enroulé ses bras et ses jambes autour de lui et a étouffé son visage de baisers avant de la reposer. À la fin de la vidéo, elle saute et tend les bras comme une pom-pom girl pour célébrer son exploit.

Eric et Jessie se sont rencontrés pour la première fois en 2011 après avoir été présentés par des amis communs et se sont fiancés un an plus tard en avril 2012. Un an plus tard, le couple s’est officiellement marié en juin 2013 et a depuis accueilli trois enfants, une fille et deux fils.

Decker a récemment dû défendre sa parentalité après avoir été accusée d’avoir photographié des muscles abdominaux sur des photos de ses enfants, lorsque des trolls en ligne ont commencé à se moquer d’une photo qu’elle avait postée d’eux à la plage. Elle a posté une vidéo de ses enfants du même jour, montrant que leurs muscles étaient naturels.

“Être accusée de photographier les abdominaux de mes enfants (je ne peux pas m’empêcher de rire) ou… l’opposé polaire du “surentraînement” de nos enfants me fait réaliser à quel point notre monde est devenu bizarre en ce qui concerne le corps et ce qui est normal et ce qui ne l’est pas”, elle a sous-titré une vidéo de ses trois enfants profitant de leur temps libre de l’école.

Tout au long de la longue légende défendant ses enfants, Decker dit qu’elle accepte tous les types de corps et ne pense pas qu’il soit juste que ses enfants soient appelés pour être sportifs. Elle a expliqué que sa fille est une gymnaste d’élite, que son fils Eric Jr. aime jouer au football et que son fils Forrest veut être une rock star.

“Ne choisissons pas ce que nous normalisons concernant les corps et acceptons toutes les personnes et tous les enfants. Si nous voulons faire” mieux “, alors faites mieux”, a-t-elle écrit. “Je suis fier de mes enfants et je les encourage à vivre leurs rêves. Nous vous verrons donc tous aux Jeux olympiques de 2032, porter le maillot des Bubbys dans les gradins et danser au concert de rock de Forrests.”

Avant de publier la vidéo en réponse aux commentaires négatifs, Decker a pris le temps de répondre à certains commentaires, en disant “c’est un monde triste dans lequel nous vivons aujourd’hui quand on construit des enfants en bonne santé qui sont des sports de jeu super actifs”. [sic] le muscle est naturellement “étrange”. “

Plus récemment, Decker faisait partie de “Dick Clark’s New Year’s Rockin ‘Eve”, marquant sa quatrième fois en tant que co-animatrice de Powerball pour l’émission. Elle a pu annoncer le premier millionnaire Powerball de l’année.

“Je peux donner les meilleures nouvelles pour le sommet de l’année à chaque fois. Je ne peux pas croire que je puisse dire à quelqu’un qu’il a gagné 1 000 000 $ et changer sa vie”, a révélé Decker à Fox News Digital avant le spectacle. “Je suis toujours si étourdie et si excitée à ce sujet. J’adore entendre leurs histoires… leur voyage… et tout ce que cela signifierait pour eux et ce qu’ils veulent en faire.”

Elle avait précédemment déclaré à Fox News Digital que sa résolution du Nouvel An était de “maintenir la figure” Dancing with the Stars “qu’elle a retirée de l’émission”.

“Cela a changé ma vie. Pour être honnête, je n’avais jamais été dans cette forme physique auparavant, et j’ai toujours été un peu fou d’entraînement”, a expliqué la chanteuse country. “Mais j’ai vraiment apprécié ce parcours de remise en forme dans cette émission.”