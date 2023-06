Jessie James Decker riposte après un contrecoup sur les plans de suppression des tatouages ​​«trash»

Jessie James Decker est à la recherche d’un changement.

La chanteuse country pop a partagé mercredi une photo d’un tatouage à l’arrière de son cou sur son histoire Instagram, demandant à ses abonnés et à ses fans des recommandations sur l’endroit où le faire retirer dans la région de Nashville, Tennessee.

« Je veux que cela soit retiré dès que possible. Je veux que tous mes tatouages ​​soient supprimés », a-t-elle écrit. « Ils s’en foutent et j’en ai fini avec ça. »

Elle a noté que celui qu’elle montrait sur la nuque, ce qui semble être le symbole astrologique du Bélier, était sa « priorité ».

Peu de temps après son message initial, Decker a de nouveau posté en disant qu’elle ne voulait insulter personne.

« Pour clarifier pour les personnes sensibles … je pense que MES tatouages ​​​​sont nuls et je ne veux plus du MIEN », a-t-elle écrit. « Pas le vôtre. J’adore vos tatouages. Rock on. Otay? »

Decker a eu sa juste part de publications Instagram dignes de buzz.

En avril, l’ancienne de « Dancing with the Stars » a publié des photos d’elle portant un bikini noir de sa marque de maillots de bain, Kittenish.

Dans la légende, la femme de 35 ans a tenté de devancer les critiques en écrivant « Couvre-toi, tu es une maman », ajoutant des émoticônes d’un visage de chat avec des larmes de joie et un visage souriant à l’envers.

Elle a également riposté l’année dernière après avoir été accusée d’avoir photographié ses abdos sur ses enfants sur une photo de plage de la famille en vacances.

L’interprète de « I Look So Good » partage sa fille Vivianne, 9 ans, et ses fils Eric Jr., 8 ans, et Forrest, 5 ans, avec son mari Eric Decker, 36 ans. Les deux se sont mariés en 2013 lorsque la star du football jouait pour les Broncos de Denver.

Decker a abordé le contrecoup des abdominaux dans un article de suivi, en écrivant: « Être accusé de photographier les abdos de mes enfants (je ne peux pas m’empêcher de rire) ou… l’opposé polaire du « surentraînement » de nos enfants me fait réaliser à quel point notre monde est bizarre a eu concernant le corps et ce qui est normal et ce qui ne l’est pas. »

« Ne choisissons pas ce que nous normalisons concernant les corps et acceptons toutes les personnes et tous les enfants. Si nous voulons faire » mieux « , faites mieux », a ajouté Decker.