Jessie James Decker riposte après avoir été accusée d’avoir photographié ses abdos sur ses enfants

Jessie James Decker riposte !

La maman de trois enfants répond aux commentaires l’accusant de photographier les abdos de ses enfants sur une photo de plage.

Jessie et son mari, Eric Decker, ont emmené leurs enfants au Mexique pour des vacances. L’ancienne candidate de “Dancing with the Stars” a partagé une photo de ses enfants posant à la plage en maillot de bain.

“Style vacances Decker”, a-t-elle légendé la photo avant d’ajouter un emoji musclé, une noix de coco et un palmier.

Beaucoup ont commenté le mode de vie sain des enfants et ont demandé leur régime alimentaire et leur programme d’exercice. Cependant, certains ont pris les commentaires pour exprimer leur incrédulité face au physique des jeunes enfants.

“Ça n’a pas l’air correct… désolé, pas désolé”, a écrit un utilisateur.

“c’est un monde triste dans lequel nous vivons aujourd’hui quand on construit des enfants en bonne santé qui sont des sports de jeu super actifs [sic] le muscle est naturellement “bizarre””, a répondu Jessie.

“Il s’agit sûrement d’une application, mais je ne vois personne en dire autant”, a commenté un autre utilisateur.

“Ouais, j’ai utilisé une application ‘ab’ sur mes petits enfants wtf”, a écrit Jessie en réponse.

Jessie et Eric se sont mariés en 2013, alors que la star du football jouait encore pour les Broncos de Denver. Le couple partage trois enfants ensemble; Vivianne Rose avec ses fils Eric “Bubby” Thomas II et Forrest Bradley.

L’interprète de “I Still Love You” a expliqué que ses enfants “mangent bien et font du sport” pour entretenir leurs muscles. Vivianne fait aussi de la gymnastique.

“Nous faisons beaucoup de cuisine maison. Les enfants adorent leur steak et leur poulet”, a-t-elle répondu à un utilisateur.

Jessie a également appelé un autre utilisateur, bien que le commentaire d’origine ait été supprimé depuis.

« D’une mère à l’autre. S’il vous plaît, ne traitez pas l’apparence de mes enfants d’étrange simplement parce qu’ils ne ressemblent pas à ce que vous pensez qu’ils devraient ? C’est méchant.

Jessie a récemment dévoilé son secret pour un mariage solide avec son mari, joueur à la retraite de la NFL.

“J’ai eu beaucoup de chance de pouvoir amener Eric, amener les enfants, chaque fois que cela a du sens pour nos horaires. Et donc nous sommes rarement séparés aussi longtemps”, a-t-elle déclaré à Fox News Digital. “Nous avons une règle de jour où trois jours sont comme la limite absolue. Même s’il y a quelques semaines, au cours de la deuxième semaine, c’était un peu plus long. Et j’ai vraiment eu du mal avec ça.”

“Nous avons de la chance”, a-t-elle ajouté. “Nous sommes vraiment ensemble et, vous savez, la musique est une famille, et j’ai été vraiment béni avec ça. Dès qu’Eric a pris sa retraite, j’ai pu commencer à travailler, et c’était à son tour d’être un système de soutien pour moi. Donc, nous avons été vraiment bénis avec ça.

