Jessie James Decker révèle une quatrième grossesse des mois après le refus de vasectomie de son mari

Jessie James Decker est enceinte de son quatrième enfant, quelques mois seulement après avoir joué dans une campagne de gin hilarante dans laquelle elle s’est moquée de la réticence de son mari Eric Decker à subir une vasectomie.

Decker, 35 ans, a révélé sa bosse de bébé en pleine croissance sur Instagram mardi avec un clip montrant sa silhouette changeante.

« Bonjour », a-t-elle sous-titré une vidéo d’elle-même marchant sur un balcon surplombant Hollywood, en Californie, tout en portant un simple soutien-gorge de sport gris et un slip. « Always Be My Baby » de Mariah Carey a joué au signal en arrière-plan alors qu’elle sirotait son café du matin.

En juin, Jessie James et Eric étaient les vedettes de la publicité pour la fête des pères Aviation Gin de Ryan Reynolds dans laquelle elle plaisantait en disant que la récupération après une vasectomie nécessitait probablement moins de glace que nécessaire pour un cocktail.

Le couple a trois enfants : sa fille Vivianne, 9 ans, et ses fils Eric, 7 ans, et Forrest, 5 ans.

La copine enceinte Jana Kramer a partagé la joie du bébé et a écrit : « Félicitations maman !!!!!!!!! »

Sœur Sydney Rae Bass, qui a accouché plus tôt ce mois-ci, a partagé une foule d’emoji sur le post, ainsi que des messages de soutien des copains de « Dancing with the Stars » Jenna Johnson, Petra Murgatroyd et Alan Bernstein.

Dimanche, Decker a laissé Eric voler la vedette sur ses plateformes de médias sociaux, ne serait-ce que pour un instant.

L’ancienne joueuse de football professionnelle s’est déshabillée à l’exception d’un exemplaire parfaitement positionné de son nouveau livre de cuisine.

« Des idées sur la façon dont Eric peut montrer son amour pour moi et mon nouveau livre de cuisine Just Eat! », a-t-elle légendé la photo.

Le couple a célébré son 10e anniversaire de mariage en juin, quelques jours seulement avant de faire ses débuts avec la marque d’alcool de Ryan Reynold.

Jessie James a précédemment déclaré dans une interview avec Nous hebdomadaire qu’Eric « refuse » de subir la procédure, bien qu’elle ait noté qu’ils n’avaient pas l’intention d’ajouter à leur famille.

« C’est la fête des pères, et cela signifie qu’il est temps pour une autre vasectomie – quelque chose que mon mari a refusé d’obtenir », a-t-elle plaisanté en prenant un verre dans la vidéo publiée le 14 juin. « Alors, aujourd’hui, je prends les choses en main. «

Le chanteur de country a rempli le verre de glace et a dit : « C’est probablement plus de glace qu’il n’en faut pour apaiser vos zones sensibles après ce qu’on m’a dit, c’est une procédure assez rapide et indolore. »

Elle a ajouté : « Je veux dire, ce n’est pas comme donner naissance. »

Jessie a mélangé le cocktail en utilisant Mélangeur sans alcool Betty Buzzun clin d’œil à l’épouse de Reynolds, Blake Lively, propriétaire de la marque.

« On dirait qu’il y a au moins un mari qui s’occupe de sa meilleure moitié », a-t-elle plaisanté.

Une fois qu’elle a fini la concoction, Eric a pris une gorgée de la boisson avant que Reynolds ne passe et marmonne: « Tu sais que ça ne marche pas, non? Comme du tout. »

Reynolds a lancé le « Promotion cocktail « vasectomie » en 2021.

À l’époque, il avait trois enfants avec Lively – James, 8 ans, Inez, 6 ans et Betty, 3 ans. En février, Lively a donné naissance à leur quatrième enfant.

La star de « Deadpool » a également recruté Nick Cannon pour la vidéo du cocktail « Vasectomy » de l’année dernière, une pièce de théâtre sur le fait que l’animateur de « The Masked Singer » a 12 enfants.

