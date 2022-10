Jessie James Decker révèle son secret pour un mariage fort avec Eric Decker

Jessie James Decker est “reconnaissante” pour le soutien de son mari.

La musicienne de 34 ans a expliqué à Fox News Digital ce qui avait contribué à son mariage solide avec l’ancienne star de la NFL Eric Decker, et comment il la soutenait dans “Dancing with the Stars”.

“J’ai eu beaucoup de chance de pouvoir amener Eric, amener les enfants, chaque fois que cela a du sens pour nos horaires. Et donc nous sommes rarement séparés aussi longtemps”, a déclaré Jessie. “Nous avons une règle de jour où trois jours sont comme la limite absolue. Même s’il y a quelques semaines, au cours de la deuxième semaine, c’était un peu plus long. Et j’ai vraiment eu du mal avec ça.”

“Nous avons de la chance”, a-t-elle ajouté. “Nous sommes vraiment ensemble et, vous savez, la musique est une famille, et j’ai été vraiment béni avec ça. Dès qu’Eric a pris sa retraite, j’ai pu commencer à travailler, et c’était à son tour d’être un système de soutien pour moi. Donc, nous avons été vraiment bénis avec ça.

Jessie et Eric se sont mariés en 2013, alors que la star du football jouait encore pour les Broncos de Denver. Le couple partage trois enfants ensemble; Vivianne Rose, 7 ans, avec ses fils Eric “Bubby” Thomas II, 6 ans, et Forrest Bradley, 3 ans.

Jessie a récemment commencé un nouveau voyage en tant que candidate à “Dancing with the Stars”. Alors qu’elle passe d’innombrables jours à répéter et à apprendre de nouvelles chorégraphies avec son partenaire Alan Bersten, l’artiste country pop s’appuie sur Eric – son “rock”.

“Eric a littéralement été mon rocher tout au long de ce processus jusqu’à présent”, a déclaré Jessie à Fox News Digital. “Il s’est même arrêté aux répétitions de danse [Wednesday], et j’étais dur avec moi-même parce que je ne comprenais pas. Et lui juste entrer et me faire un câlin, c’est tout. Il est ma personne et il est mon rocher.”

“Je suis tellement reconnaissante d’avoir mon mari, son amour et son soutien. Et il fait juste les choses dont j’ai besoin pour me faire dire : “D’accord, je comprends.” Il dit les choses d’une certaine manière parce qu’il était un athlète”, a-t-elle expliqué. “C’est un athlète et il a joué au football toute sa vie. Et il connaît la mouture, il connaît le travail acharné, il connaît les ampoules aux pieds. Il sait tout, et il a été si favorable et peut passer à travers – ‘Tu as ça, Jess.’ Il a juste été mon rocher.”

“Dancing with the Stars” a été un “défi” pour Jessie, qui n’avait jamais dansé auparavant.

“C’était un bon défi, mais je n’ai aucune formation en danse. Je n’ai jamais pris de cours de danse auparavant. Et donc j’ai vraiment l’impression d’avoir été un poisson hors de l’eau essayant de comprendre ce que tout cela signifie, comme certains le jeu de jambes et les techniques », a-t-elle expliqué. “Comme si je n’avais vraiment aucune idée de ce que je fais. Et je pense que je pensais que ça allait être plus facile.”

Malgré un peu de difficulté, l’interprète de “I Look So Good” a noté qu’elle avait eu des “moments décisifs”.

“Je me rends compte chaque jour que j’ai des moments décisifs où j’ai l’impression de commencer à absorber certaines informations. Mais c’est tellement plus difficile que vous ne le pensez”, a expliqué Jessie. “Je suis comme, en colère contre ma petite fille moi-même pour ne pas avoir pris de cours de danse pour au moins avoir une idée de ce que je fais. Mais vous savez quoi ? J’apprends aussi vite que je le peux humainement. Et je sais qu’avec le recul, ce sera une expérience que je chérirai, parce que c’est tellement unique, tellement amusant, et c’est une facette de moi que je n’ai jamais explorée.”

Bien que l’expérience ait été difficile, certains moments ont été enrichissants pour Jessie.

“Je pense que j’ai vraiment adoré cette danse ‘Sweet Home Alabama’. J’ai tellement aimé ça. J’ai adoré le denim, j’ai adoré la frange. J’avais l’impression d’être moi-même. J’ai adoré la chanson. J’ai tout aimé de celle-là. Je Je me sentais comme si j’avais commencé avec une si bonne apparence pour moi-même. Je sais que ce n’était pas le meilleur des juges, mais je ne me suis toujours pas éloigné en me sentant mal. Je me suis quand même éloigné en disant: “Je ne peux pas crois que j’ai fait ça. J’ai brisé une barrière et une frontière que j’avais pour moi-même, et je suis si fier.

“C’est probablement encore le moment où je me sens le mieux, parce que je ne pouvais pas croire que je suis allée là-bas pour la première fois et que j’ai fait ça”, a-t-elle ajouté. “La deuxième semaine a été nettement plus réservée, et j’étais très posée et élégante et couverte et j’ai gardé ma tête, mon corps et ma posture droits. Et puis la semaine dernière, bien sûr, c’était la rumba – le moment d’or. Et j’ai adoré tellement cette danse. Je me sentais très féminine dedans et j’en étais très fière.

Jessie a déjà parlé de ses problèmes de dépression et d’image corporelle dans un long post Instagram partagé en juin.

“Je veux être ouverte et honnête”, écrivait-elle à l’époque. “J’ai eu du mal ces deux dernières années. C’est des hauts et des bas. Il y a eu des moments vraiment beaux et incroyables, mais aussi des bas assez bas.”

Jessie a expliqué à Fox News Digital que depuis le partage de la publication vulnérable, qu’elle a qualifiée de “moment le plus bas”, elle “guérit depuis”. L’interprète de “Wanted” a déclaré que participer à “Dancing with the Stars” et danser devant un large public télévisé faisait partie de son “parcours thérapeutique”.

“Cela fait partie de mon parcours thérapeutique pour me pousser à faire quelque chose qui me fait peur et danser devant des millions et des millions de personnes faisant quelque chose que je n’ai jamais fait auparavant. Avoir mon corps peint en or de la tête aux pieds. Je J’ai définitivement eu des moments où je me suis dit : “Oh mon Dieu, je n’arrive pas à croire que je fais ça””, a déclaré Jessie. “Mais j’ai l’impression d’avoir une nouvelle vision de l’industrie du divertissement en disant:” Vous savez quoi, j’y suis, et je vais me pousser, et je n’aurai plus peur , et je vais être fort, et je vais avoir cette attitude tous les jours. Et je – je me sens mieux chaque jour grâce à ça.

En plus de ses débuts dans “Dancing with the Stars”, Jessie a ravivé ses racines musicales. Après une courte pause, où Jessie a pris le temps d’écrire et de décrocher un nouveau contrat d’enregistrement, la star de la musique country a sorti un tout nouveau single le 30 septembre.

Jessie a révélé qu’elle avait en fait écrit “Grow Young With You” en 2019, mais a noté: “Tout le monde avait l’impression que ce n’était pas le moment” de le sortir. Cependant, après avoir taquiné la chanson sur les réseaux sociaux et reçu des réactions positives, elle a décidé de se lancer.

“J’ai l’impression que j’essayais vraiment de prendre le temps de comprendre ce que je voulais publier ensuite”, a déclaré Jessie à Fox News Digital. “Et j’ai toujours l’impression que chaque jour, chaque mois, chaque année est comme une découverte musicale. Et je suis vraiment fier de ce que nous sortons en ce moment.”

