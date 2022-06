Jessie James Decker révèle sa lutte contre la dépression: “C’est de haut en bas”

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

Jessie James Decker a parlé de sa santé mentale alors qu’elle luttait contre des “bas bas”.

Decker, 34 ans, a écrit un long post Instagram remplissant ses 4,1 millions de followers sur les difficultés auxquelles elle a été confrontée dans sa vie et sa carrière dans la musique country.

“Je veux être ouverte et honnête”, a-t-elle écrit. “J’ai eu du mal ces deux dernières années. C’est des hauts et des bas. Il y a eu des moments vraiment beaux et incroyables, mais aussi des bas assez bas.

“La raison pour laquelle je veux partager cela est parce que je pense que je suis arrivé à un endroit où j’essayais de cacher mes vulnérabilités parce que si je faisais en sorte que tout soit beau tout le temps, cela cacherait mes luttes internes.

“J’ai aussi toujours ressenti le devoir de rendre les gens souriants et heureux ou de rire et d’être toujours cette fille pétillante. J’ai une vie très bénie avec des enfants en bonne santé et un incroyable mari aimant. Mais j’ai vraiment eu du mal ces deux dernières années . Mon anxiété s’est aggravée, mon estime de moi, ma confiance.”

La star de la télé-réalité, qui est apparue dans sa propre émission “Eric & Jessie”, est mariée à l’ancien receveur de la NFL Eric Decker. Les deux partagent trois enfants ensemble – Vivianne Rose, Eric “Bubby” Thomas II et Forrest Bradley.

Decker a également noté qu’elle était aux prises avec des problèmes dans sa carrière de musique country.

“Je voulais être un chanteur country depuis l’âge de neuf ans et parfois, j’ai l’impression d’être constamment en bataille avec le reste de l’industrie pour leur prouver que je ne suis pas seulement une personnalité de la télévision ou un influenceur parce qu’il a éclipsé par la musique.

“En tant que femme [sic] en 2022, je ne comprends pas pourquoi je ne peux pas fonder une famille, publier des livres, posséder une marque de mode, être un influenceur et faire de la télévision sans être interrogé si je prends ma carrière musicale au sérieux simplement parce que j’ai choisi de rêver gros.”

Decker a déjà été ouvert sur le traitement de la honte corporelle en ligne. L’été dernier, elle s’est exprimée sur le problème après avoir partagé des photos d’elle en bikini.

“C’est assez horrible, et je ne peux pas croire que cela se produise encore dans le monde – que des gens fassent cela”, avait-elle déclaré à l’époque. “Oui, j’ai pris du poids, à 100%. J’étais obsédé par ça. J’ai essayé de garder un certain poids, et plus récemment, au cours de la dernière année, j’ai décidé de me laisser vivre.

“Je m’entraîne et je mange ce que je veux, et je pèse à 100% 10 livres de plus qu’avant.”