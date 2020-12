Jessie James Decker essaie juste de comprendre les haineux.

Comme tant de célébrités, la chanteuse country et PDG de Kittenish fait face à sa juste part de négativité sur les réseaux sociaux. Mais plus tôt cette semaine, la femme d’affaires de 32 ans est descendue dans ce qu’elle appelle un «terrier de lapin» pour essayer de comprendre ce qu’elle vraiment continue avec ses critiques.

«Il y a beaucoup de gens qui aimeront le commentaire méchant et je suis juste passé par là et ce sont toujours ceux qui aiment les commentaires méchants ou qui écrivent des commentaires méchants sur ma page Instagram et qui m’envoient un message et font attention, mais ils ne le font pas t suivez-moi », a révélé Jessie. «Pour moi, ce sont ceux qui sont comme les fous parce que vous ne me suivez même pas, mais vous regardez mes affaires et vous me frappez et vous aimez vraiment faire attention. Je pense que c’est bizarre.

L’auteur du livre de cuisine a poursuivi: « Et puis, cela m’a fait réaliser et conclure qu’ils m’aiment tout simplement. Mais ils me détestent aussi. Ils détestent m’aimer, aiment me détester. C’est une relation très malsaine qu’ils entretiennent moi, mais c’est ce que c’est. «