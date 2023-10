Jessie James Decker explique comment elle gère les haineux pendant la maternité

Jessie James Decker a expliqué comment elle gère la honte des mères sur les réseaux sociaux alors qu’elle se prépare à accueillir son quatrième enfant.

Au cours des dernières années, le Chanteuse country de 35 ans a fait face à des critiques en ligne pour avoir porté des bikinis, a riposté aux accusations selon lesquelles elle aurait trafiqué une photo de plage de ses enfants et s’est défendue pour avoir publié une photo d’elle allaitant son bébé tout en tenant un verre de vin.

Dans une interview avec Fox News Digital, Decker, qui s’apprête à sortir son nouveau livre de cuisine « Just Eat » le 10 octobre, a expliqué qu’elle ne réfléchissait pas beaucoup à la police parentale.

« Honnêtement, je ne regarde que mes trois enfants », a déclaré le fondateur de Kittenish. « Ils sont géniaux, en bonne santé, rockeurs, aimés et merveilleux.

JESSIE JAMES DECKER SUR LA LUTTE CONTRE LA POLICE PARENTALE ET RESTER EN FORME APRÈS LES BÉBÉS

« Je n’y prête même pas attention parce que je pense que nous faisons quelque chose de bien. Alors, vous le faites, et nous continuerons à faire ce que nous faisons. »

La chanteuse de « I Look So Good » partage sa fille Vivianne, 9 ans, et ses fils Eric Jr., 8 ans, et Forrest, 5 ans, avec son mari Eric Decker, 36 ans, qu’elle a épousé en 2013.

En août, Decker a révélé sur les réseaux sociaux qu’elle était enceinte de son quatrième enfant. L’annonce est intervenue des mois après qu’elle et Eric aient joué dans une campagne hilarante pour Aviation Gin de Ryan Reynolds dans laquelle elle se moquait de la réticence de son conjoint à subir une vasectomie.

En parlant à Fox News Digital lors des People’s Choice Country Awards le mois dernier, Eric a déclaré qu’il avait pris plusieurs rendez-vous pour une vasectomie, mais qu’il avait finalement renoncé. Il a également admis avoir annulé un autre rendez-vous peu de temps avant d’apprendre que lui et Decker avaient un autre bébé en route.

JESSIE JAMES DECKER RÉVÈLE SON SECRET POUR UN MARIAGE SOLIDE AVEC ERIC DECKER

« Donc, je l’avais prévu. Le jour est arrivé. … Vous savez quoi ? Cela demande beaucoup de pouvoir dans un sens », a déclaré l’ancienne star de la NFL. « N’est-ce pas ? C’est comme un grand choix. Alors, j’ai décidé de ne pas y aller et, vous savez, j’en ai un dans le four. »

REGARDER: Jessie James Decker dit que son mari Eric n’a pas encore subi de vasectomie, mais elle veut qu’il en ait une après le quatrième bébé

« Nous y sommes », a déclaré Decker à Fox News Digital avec un sourire.

« Alors je pense que nous avons gagné ? » dit Éric.

« Oh mon Dieu, oui », approuva Decker. « Nous sommes tellement excités. »

Dans son interview avec Fox News Digital, Decker a également révélé que l’ancien athlète professionnel n’avait toujours pas subi l’opération.

« Je veux dire, pourquoi le ferait-il à ce stade ? », a-t-elle dit en riant. « Tu vois ce que je veux dire ? Ça n’a pas d’importance pour le moment. »

Cependant, l’ancienne de « Danse avec les stars » était catégorique sur le fait qu’elle et Eric n’avaient pas l’intention d’agrandir davantage leur famille après la naissance de leur quatrième enfant, et elle s’attendait à ce qu’Eric aille enfin jusqu’au bout de la procédure.

« Après l’arrivée de ce bébé, j’aimerais savoir qu’un rendez-vous sera pris », a-t-elle déclaré. « Je suis contente qu’il ne l’ait pas fait. Écoutez, je suis tellement contente. Je ne peux pas imaginer, vous savez, le bébé est toujours en moi. Je veux dire, je ne peux pas imaginer la vie sans ce bébé.

« Mais je ne pense pas que nous ayons besoin d’en obtenir un cinquième », a ajouté Decker. « Donc, dès que ce bébé sera là, nous devrions le faire. »

UTILISATEURS DE L’APPLICATION CLIQUEZ ICI

Lors de son entretien avec Fox News Digital, la chanteuse a également fait le point sur ce qu’elle ressentait au milieu de sa quatrième grossesse.

« Je me sens vraiment fatigué parce que, évidemment, mon corps est fatigué, mais je pense que je suis encore plus fatigué parce que j’ai trois grands enfants qui courent partout comme des fous, et ils font beaucoup de sports, d’activités et tout. ce qu’ils font, donc ils nous tiennent vraiment occupés », a déclaré Decker.

« En plus de ça, je travaille, et j’ai l’impression que mon corps cette fois-ci, puisque c’est mon quatrième, est comme en super-super-like, charge. Genre, il savait quoi faire, il le fait en un éclair. vitesse.

« Donc, j’ai l’impression que c’est comme : ‘Nous avons fait ça, alors faisons du rock and roll.’ Donc, j’ai l’impression que ça se déroule à plein temps. Et donc ça m’épuise un peu. Mais je suis tellement reconnaissant, béni et excité. «

REGARDER: Jessie James Decker révèle ce qu’elle ne fera pas lors de sa quatrième grossesse

La créatrice de mode a déclaré à Fox News Digital qu’elle ne « faisait pas trop différemment » lors de sa quatrième grossesse. Cependant, Decker a révélé que l’exercice est une activité qu’elle ne ferait pas pendant sa grossesse, car cela la faisait « se sentir pire ».

JESSIE JAMES DECKER RAPIDE APRÈS AVOIR ÉTÉ ACCUSÉE DE PHOTOSHOPPING ABS SUR SES ENFANTS

Decker a rappelé qu’elle avait pris conscience de cela lors de séances d’entraînement avec son ami et gymnaste olympique à la retraite Shawn Johnson East, qui attend son troisième enfant.

« Je pense que nous savons tous que j’aime m’entraîner et que je suis un grand adepte du fitness. J’aime être en forme. Cela me fait me sentir bien. Et j’ai donc commencé à essayer d’aller à la salle de sport. En fait, moi et Shawn Johnson a commencé à aller au gymnase ensemble. Elle nous a trouvé un entraîneur, et ça m’a fait me sentir encore plus mal », a déclaré Decker.

« Et ça m’a rappelé que je ne m’entraîne pas bien quand je suis enceinte. Et j’ai pensé que cette fois, ce serait différent parce que je suis en pleine forme. Je veux dire, faire ‘Danse avec celle des Stars était la meilleure forme de ma vie, mais j’étais déjà très, très en forme et en bonne voie de remise en forme.

« Et je pensais que cette fois, je continuerais à m’entraîner et que ce serait la meilleure forme dans laquelle j’ai jamais été enceinte », a ajouté Decker. « Et puis c’était comme : ‘Ouais, ça ne marche pas pour toi, Jess.’ Vous pensez que oui.

« Et je ne suis pas une personne paresseuse, mais mon corps ne veut tout simplement pas s’entraîner, et ça fait mal, et ça ne marche tout simplement pas. Alors, je dois l’écouter. Donc, honnêtement, je ne le fais pas trop. C’est très différent. Je mange, je me repose, je garde les pieds levés et je ne m’entraîne pas.

REGARDER: Jessie James Decker explique comment elle gère les haineux pendant la maternité

Cependant, Decker reste occupée par son travail pendant sa grossesse. En plus de promouvoir « Just Eat », la chanteuse a lancé son nouveau single, « I’m Gonna Love You », le mois dernier. La chanson marque la première nouveauté de Decker depuis 2022.

VOUS AIMEZ CE QUE VOUS LISEZ ? CLIQUEZ ICI POUR PLUS DE NOUVELLES DE DIVERTISSEMENT

Dans son interview avec Fox News Digital, Decker a expliqué que « I’m Gonna Love You » avait pris un nouveau sens depuis qu’elle avait écrit la chanson pour la première fois en 2020.

« Au début, je l’ai évidemment écrit à propos d’Eric. » dit-elle. « Il est évidemment mon inspiration. Mais ce qui est fou, c’est que je ne l’ai pas sorti jusqu’à maintenant. Et maintenant, j’ai l’impression que cela a une signification différente pour moi. Comme si je pensais à ce bébé maintenant quand je suis quand je suis en pensant à la chanson.

UTILISATEURS DE L’APPLICATION CLIQUEZ ICI

« Quand je suis allée faire le clip, j’étais émue, et personne ne savait que j’étais enceinte sur le plateau. Mais mes yeux se remplissaient de larmes. Et je me suis dit : ‘Oh mon Dieu.’ Comme cette chanson, je n’avais pas réalisé que maintenant elle pouvait avoir plusieurs significations.

CLIQUEZ ICI POUR VOUS INSCRIRE À NOTRE NEWSLETTER DE DIVERTISSEMENT

« Il ne s’agit pas seulement de votre partenaire dans cette vie. Cela peut concerner n’importe quoi. Et donc j’aime quand je peux écrire de la musique et faire une musique si polyvalente et qui peut toucher quelqu’un de différentes manières. Mais je suis si fier de ça, et ça se passe bien, et ça a mis du temps à venir. Je voulais cette chanson depuis toujours. «

Decker a réfléchi à la façon dont elle a changé en tant que mère au fil des ans et à la façon dont sa confiance dans ses compétences parentales s’est accrue.

REGARDER: Jessie James Decker réfléchit à ce qu’elle a appris sur la maternité alors qu’elle attend le bébé n°4

« Je pense que, comme pour tout, on s’améliore avec le temps », a-t-elle déclaré. « Je suis née pour être mère, et je peux honnêtement dire que c’est une de ces choses que je sais que je fais bien. Je sais que je suis une bonne maman, et j’aime ça et j’aime mes enfants. J’aime tout dans ça. .

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

« Mais je pense qu’avec le temps, on s’améliore, on apprend davantage et on apprend par les erreurs », a poursuivi Decker. « Et peut-être qu’il y a eu des moments où j’ai été dur avec moi-même alors que je n’aurais pas dû l’être ou des choses que je ferais différemment.

« J’ai eu Vivianne à 25 ans et j’aurai environ 36 ans après la naissance de ce bébé », a-t-elle noté. « Et donc ça fait dix ans pour apprendre autant. Et j’ai l’impression que si je ressentais ce que j’ai ressenti lorsque Forrest est né, c’est-à-dire : ‘Oh, nous avons compris, nous sommes des pros.’ Imaginez ce que je vais ressentir à la naissance de ce bébé. Je veux dire, je ne peux même pas imaginer à quel point je me sentirai pro. »