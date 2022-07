Jessie James Decker était « rayonnante de soleil » tout en modelant le bikini Kittenish à la Miami Swim Week

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

Jessie James Decker était déterminée à faire une entrée parfaite à la Miami Swim Week.

La chanteuse et créatrice de mode a lancé sa collection de maillots de bain sous sa marque Kittenish et a même défilé sur le podium pour afficher ses créations. Le spectacle a eu lieu sous la tente PARAISO Miami Beach.

La maman de trois enfants a défilé avec un haut de bikini Jensen corail et un bas échancré effronté assorti. Le look était complété par une chaîne en or sur son ventre et sa poitrine, ainsi que de grosses plates-formes dorées et des tresses de plage ébouriffées.

“Semaine de natation à Miami… nous l’avons fait !!!!!” a écrit la femme de 34 ans sur Instagram après le spectacle. “Je suis TELLEMENT fière de ces femmes incroyables sur la piste et dans les coulisses !!! Il faut une équipe puissante pour faire ce que nous avons accompli et je me pince quotidiennement devant ce que @kittenish est devenu ! Nous ne faisons que commencer. Voici à beaucoup plus d’étapes !! Allons-y les filles !”

La ligne de maillots de bain a été immédiatement mise en vente après le défilé de mode. Dans un communiqué de presse, Decker a déclaré que chaque modèle était fabriqué avec des nuances estivales vibrantes et un tissu doux pour améliorer à la fois le confort et le style personnel. Elle a ajouté que les pièces vous feront vous sentir “enjoué et sportif ou discret lorsque vous allez à la plage ou que vous vous détendez au bord de la piscine”.

Sur les réseaux sociaux, Decker a admis qu’elle était “tellement nerveuse” de marcher sur la piste, mais a déclaré que son équipe l’avait laissée “radieuse de soleil”.

“Parfois, il faut respirer profondément et y aller même si ça te fait peur”, a-t-elle écrit.

Decker, qui a fait sa marque dans le monde de la musique country, est mariée à l’ancien joueur de la NFL Eric Decker. Kittenish lancé en 2014.

En 2020, Decker a expliqué comment elle restait en forme pour être à la fois belle et se sentir mieux. À l’époque, elle a noté que travailler plusieurs fois par semaine, même avec un horaire chargé, fait partie intégrante de sa routine.

“C’est un entraînement rapide, que ce soit à la maison, au gymnase ou avec un entraîneur, je fais habituellement environ 45 minutes d’entraînement en circuit”, avait-elle déclaré à l’époque. “Cela doit être de haute intensité. J’aime vraiment les poids lourds parce que j’ai l’impression que mon corps en a besoin et j’aime me sentir fort.”

Decker a également révélé qu’elle avait commencé le yoga.

“J’ai toujours aimé cibler les zones à sculpter et j’ai réalisé que le yoga maximise mes entraînements. Il a augmenté ma flexibilité et amélioré mon tonus musculaire”, a-t-elle expliqué. “Sans oublier que cela aide à la concentration mentale et m’aide simplement à me vider la tête.”

Cette même année, Decker a révélé sur les réseaux sociaux que rester cohérent n’est pas aussi facile qu’il n’y paraît.

“Va [sic] être honnête … Je déteste m’entraîner. Je le redoute”, a-t-elle écrit sur Instagram. “Je suis une de ces filles qui regarde l’horloge et compte jusqu’à la dernière seconde quand je peux avoir fini. J’aimerais l’apprécier. J’aimerais être un grand accro à l’entraînement, mais la vérité est que ce n’est pas le cas !”

Decker a ensuite parlé de ses agrafes de fitness et de nutrition.

“En ce qui concerne les séances d’entraînement [sic] Je vais être vraie, je déteste courir, donc je ne fais pas beaucoup de ça », a-t-elle commencé. « J’aime soulever des poids et m’entraîner rapidement en circuit. J’adore le Stairmaster, j’aime les belles longues promenades (les fentes sont la clé, j’en fais 100 à la fois). Je m’entraîne plusieurs fois par semaine et généralement pas plus de 40 minutes.”

Elle a également parlé de ses insécurités corporelles post-bébé dans une publication Instagram distincte.

“Je vais être honnête, je ne suis toujours pas sûre de moi quand je mets un maillot de bain parfois à cause de la peau lâche que j’ai depuis ma grossesse”, a écrit Decker en légende d’une photo en bikini. “J’ai travaillé très dur pour perdre tout le poids de mon bébé. J’ai même pris 55 livres avec mon premier. Ce n’est pas étonnant que j’aie tellement la peau lâche que deux des trois bébés pesaient 9 livres.”

Decker a déclaré que la façon dont son corps avait changé depuis qu’elle avait des enfants était “vraiment sauvage”, y compris ses côtes en expansion et un “excès de peau” autour de son ventre.

“La raison pour laquelle je partage cette émotion est parce que je sais que beaucoup de mamans ressentent la même chose et parfois je me sens juste frustrée que peu importe à quel point j’ai travaillé dur ou tonifié la peau reste et c’est juste quelque chose avec lequel je lutte de temps en temps”, a expliqué l’interprète de “Roots and Wings”.

Decker a déclaré que la capacité de faire grandir un bébé est une belle superpuissance, mais cela a un coût.

“Je ne veux pas avoir l’air de me plaindre un peu, mais je suis un être humain et parfois la peau lâche me rend un peu anxieux et me fait me demander si je suis toujours sexy pour Eric ou si les gens regardent mon estomac quand je suis en bikini, ce qui, j’en suis sûr, semble idiot, mais c’est juste moi qui suis parfois dans ma tête”, a déclaré Decker.