Jessie James Decker et son mari Eric se déshabillent et montrent un PDA dans une nouvelle publicité sexy

Jessie James Decker et son mari Eric se préparent pour une séance photo séduisante.

La star de la country et ancienne joueuse de la NFL a mis le feu aux poudres dans la cuisine, alors qu’elles posaient pour une nouvelle publicité osée pour sa marque de vêtements Kittenish.

Dans la série de photos, Jessie a pris une bouchée d’un cookie, tout en ne portant rien d’autre que son “Jessie’s Charcoal Bodysuit” de sa collection et ses chaussettes.

JESSIE JAMES DECKER À LA RÉVEILLE DU NOUVEL AN, LUTTER CONTRE LA CONTROVERSE ET RÉALISER DES RÊVES À UN MILLION DE DOLLARS

Son mari torse nu tenait un verre de lait et la regardait vêtue uniquement d’un pantalon de survêtement blanc.

Les photos de l’annonce ont été partagées sur la page Instagram de Kittenish avec une légende qui disait : “Les biscuits et le lait se marient parfaitement avec nos basiques… appuyez pour acheter le body charbon de Jessie !”

Le deuxième cliché a montré le couple dans une pose ludique, alors que Jessie semble donner à manger à son mari un morceau de biscuit qui est toujours dans sa bouche.

POURQUOI LA MÈRE DE JESSIE JAMES DECKER L’A AVERTIE DE NE PAS DORMIR AVEC ERIC DECKER: “NE LE FAITES PAS”

Dans le dernier portrait de la publicité sexy, les Deckers sont tout sourire alors qu’Eric étreint Jessie par derrière – cette fois en pantalon de survêtement gris.

La chanteuse “I Still Love You” a lancé sa ligne de vêtements Kittenish en 2014 et possède désormais des magasins à Nashville, Dallas, Tampa et Scottsdale.

JESSIE JAMES DECKER RÉVÈLE SON SECRET D’UN MARIAGE FORT AVEC ERIC DECKER

Jessie et Eric n’ont jamais été gênés par un petit PDA. La semaine dernière, Jessie a montré ses muscles lorsqu’elle a récupéré son mari de 218 livres.

Après l’avoir soulevé, il lui a rendu la pareille, portant Jessie alors qu’elle lui faisait des bisous en l’air dans la vidéo publiée sur son Instagram.

Sa légende disait: “J’aime les grands garçons.”

Eric et Jessie se sont rencontrés pour la première fois en 2011 après avoir été présentés par des amis communs et se sont fiancés un an plus tard en avril 2012.

Le couple s’est marié en 2013 alors que la star du football jouait encore pour les Broncos de Denver. Ils partagent trois enfants : Vivianne Rose, 7 ans, Eric “Bubby” Thomas II, 6 ans, et Forrest Bradley, 3 ans.