Jessie James Decker et Eric Decker profitent d’une escapade d’un week-end avec des instantanés effrontés dans la neige et de la peinture seins nus

Jessie James Decker et son mari, Eric Decker, ont célébré la Saint-Valentin ce week-end avec une escapade romantique.

La chanteuse a partagé un montage vidéo sur son Instagram, plein de moments forts du voyage du couple.

Ils sont allés à Bolt Farm Treehouse, un hôtel-cabane de luxe dans le Tennessee, que Jessie a remercié dans la légende, ainsi que son mari Eric, en écrivant : “Merci pour le beau voyage @ericdecker. J’ai mal au visage à force de sourire.”

Dans la vidéo, le couple arrive et fait un petit tour de la cabane et de sa belle terrasse surplombant les bois, avant de faire éclater du champagne et de profiter du bain à remous.

JESSIE JAMES DECKER SOULÈVE L’ANCIEN MARI STAR DE LA NFL ERIC DECKER DANS UNE VIDÉO REMPLIE DE PDA: “J’AIME LES GRANDS GARÇONS”

Ils ont partagé davantage de leurs activités, notamment cuisiner des pizzas ensemble sur un gril extérieur, profiter d’un massage en couple et même se blottir avec un chat errant qui s’est arrêté.

Les Deckers sont même devenus un peu effrontés. À un moment donné, Jessie est filmée en train de prendre une photo de neige fraîchement tombée avec ses sous-vêtements montrant son dos. Dans un autre clip, Jessie est vue de dos en train de peindre une toile seins nus.

Eric est également vu tout au long de la vidéo principalement torse nu, ou dans la robe duveteuse occasionnelle.

Le clip se termine avec le couple partageant un baiser sur le chemin du retour.

La vidéo n’est pas la première fois que la chanteuse et son mari partagent un PDA en ligne.

En janvier, ils se sont réunis pour une séance photo séduisante pour la marque de vêtements de Jessie, Kittenish.

Jessie a également posté récemment une vidéo d’elle soulevant son mari joueur de football, avec la légende : “J’aime les grands garçons”.

La chanteuse de 34 ans et l’ancienne star de la NFL de 35 ans se sont mariées en 2013 et ont trois enfants ensemble : Vivianne Rose, 8 ans, Eric Thomas II, 7 ans et Forrest Bradley, 3 ans.