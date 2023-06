Jessie James Decker essuie une larme et se pavane lors d’un défilé en maillot de bain

Jessie James Decker est devenue émue lors de son récent défilé.

La créatrice et chanteuse présentait la dernière collection de maillots de bain de sa marque de vêtements, Kittenish, lors de la Miami Swim Week ce week-end.

Après avoir envoyé les autres modèles sur la piste, Decker a clôturé le spectacle en portant un haut de bikini au crochet beige et une jupe portefeuille sur la piste.

En marchant, elle a visiblement pleuré et a dû les essuyer tout en continuant à sourire.

Dans une publication Instagram partageant certaines des photos, Decker a révélé pourquoi c’était un moment si émouvant pour elle.

« Quand je suis sortie sur la piste à la fin, je n’ai pas pu m’empêcher de déchirer », a-t-elle déclaré. « Parfois, nous sommes tous tellement à toute vitesse que nous ne nous arrêtons pas pour sentir les roses et vraiment penser à tout le chemin parcouru dans ce voyage. J’ai donc décidé à ce moment-là de me laisser ressentir chaque émotion. et les larmes sont venues. »

Elle a ajouté : « Je me sentais un peu idiote en maillot de bain en train de déchirer lol, mais la vérité, c’est que la petite fille de 14 ans avec de grands rêves a tout compris. N’arrêtez jamais de rêver. »

Decker a fondé Kittenish en 2014 en ligne et a ouvert un magasin physique à Nashville en 2019.

La créatrice a également remercié ses modèles et son équipe pour leur travail acharné.

« L’équipe de Kittenish : ma course ou ma mort ! Vous avez encore réussi. Je vous suis tellement reconnaissante ! Merci pour toute votre sueur de sang et vos larmes pétillantes que vous avez mises là-dedans ! » elle a écrit.

« À nos magnifiques mannequins, à l’intérieur comme à l’extérieur, merci d’avoir porté les costumes si férocement », a-t-elle poursuivi.

La mère de trois enfants, avec son mari, l’ancien joueur de la NFL Eric Decker, modélise souvent certaines de ses propres créations sur son Instagram, mais a subi des contrecoups en le faisant.

En avril, l’ancienne de « Dancing with the Stars » a publié des photos d’elle portant un bikini noir de sa marque.

Dans la légende, la femme de 35 ans a tenté de devancer les critiques en écrivant « Couvre-toi, tu es une maman », ajoutant des émoticônes d’un visage de chat avec des larmes de joie et un visage souriant à l’envers.

Decker a fait face à une controverse plus récente lorsqu’elle a déclaré qu’elle voulait retirer ses tatouages ​​ »trash ».

« Je veux que cela soit supprimé dès que possible. Je veux que tous mes tatouages ​​soient supprimés », a-t-elle écrit dans une histoire Instagram. « Ils s’en foutent et j’en ai fini avec ça. »

Peu de temps après son message initial, Decker a de nouveau posté en disant qu’elle ne voulait insulter personne.

« Pour clarifier pour les personnes sensibles … je pense que MES tatouages ​​​​sont nuls et je ne veux plus du MIEN », a-t-elle écrit. « Pas le vôtre. J’adore vos tatouages. Rock on. Otay? »