Jessie James Decker dit qu’elle n’a pas « réfléchi à deux fois » avant de publier une photo controversée des abdos des enfants

Jessie James Decker a dit qu’elle était “confuse” par les critiques des gens sur les abdos de ses enfants, mais qu’elle n’était pas “bouleversée” après avoir partagé une photo de leurs vacances en famille.

Decker, 34 ans, a parlé du moment controversé lors d’une récente interview. L’ancienne candidate de “Dancing with the Stars” a fait des vagues sur les réseaux sociaux en novembre après avoir partagé une image de sa fille et de ses deux fils en maillot de bain.

“Vous savez, ce qui est vraiment drôle, c’est qu’il y a des moments où je publie quelque chose sur Instagram et je me dis : “Cela peut causer ça mais peu importe” ou “Cela peut être pris d’une drôle de manière, je m’en fiche.” J’ai littéralement posté ça et je n’y ai même pas réfléchi à deux fois”, a déclaré Decker à US Weekly.

“Alors les heures passent et tout d’un coup je me dis : ‘Attends, quoi ?’ Comme, je ne pouvais pas croire la réaction. J’étais tellement confus, mais il n’y a jamais eu un seul moment où ça m’a bouleversé.

Après que Decker ait publié le cliché de vacances, certains ont repris les commentaires pour l’accuser d’avoir photographié ses abdos sur ses trois enfants.

“Je pense que si quelque chose que j’étais comme, ‘C’est tellement sauvage.’ Mes enfants sont sportifs, ils sont à l’extérieur et la génétique joue un grand rôle. Par exemple, mes frères et sœurs avaient six packs quand nous étions enfants, tout comme Eric et sa sœur”, a-t-elle expliqué au point de vente. “Ils n’étaient que génétiques, et mes enfants sont extrêmement actifs, et je ne vais pas m’en excuser. Il y a beaucoup de fois où je ne vais pas parler de choses, mais ce sont mes enfants, et je ‘ je suis une maman ours.”

Elle a poursuivi: “Et pour moi, c’était ridicule. Je suis fière d’eux, et ils sont très actifs, et ils ont leurs passions pour le sport et la performance et, comme, encourageons cela.”

L’interprète de “Should Have Known Better” a ajouté que sa fille Vivianne se concentre sur la gymnastique.

“Elle est incroyable et je suis très fier d’elle. Elle a 8 ans, et qu’allons-nous faire ? Nous allons commencer à appeler les enfants qui sont des athlètes actifs ?” la maman de trois enfants interrogée.

“Elle peut aller aux Jeux olympiques un jour, et nous allons déjà commencer à critiquer le corps d’une petite fille parce qu’elle est physiquement élite et en forme? Que diriez-vous d’encourager et de souligner qu’elle travaille si dur à quelque chose qu’elle aime tant et a un rêver?”

Decker a précédemment défendu ses enfants dans les commentaires de sa publication originale sur les réseaux sociaux.

“Ça n’a pas l’air correct… désolé, pas désolé”, a écrit un utilisateur.

“c’est un monde triste dans lequel nous vivons aujourd’hui quand on construit des enfants en bonne santé qui sont des sports de jeu super actifs [sic] le muscle est naturellement “bizarre””, a répondu Decker.

“Il s’agit sûrement d’une application, mais je ne vois personne en dire autant”, a commenté un autre utilisateur.

“Ouais, j’ai utilisé une application ‘ab’ sur mes petits enfants wtf”, a écrit Decker en réponse.

Le musicien a épousé Eric Decker en 2013 alors que la star du football jouait pour les Broncos de Denver. Le couple partage trois enfants ensemble : Vivianne Rose et ses fils Eric « Bubby » Thomas II et Forrest Bradley.

L’interprète de “I Still Love You” a expliqué que ses enfants “mangent bien et font du sport” pour entretenir leurs muscles.

“Nous faisons beaucoup de cuisine maison. Les enfants adorent leur steak et leur poulet”, a-t-elle répondu à un utilisateur.

Decker avait précédemment déclaré à Fox News Digital que les critiques “ne la dérangeaient pas”.

“Je ne sais pas si j’y pense trop profondément. Cela vient avec le territoire. Mais j’ai l’impression de savoir à quel point je suis une maman formidable et je connais ma vérité”, a-t-elle déclaré. “Donc, ça ne me dérange pas.”

