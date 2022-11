Jessie James Decker, Dierks Bentley et d’autres artistes de musique country révèlent leurs partenaires ultimes en duo

Les stars de la musique country dévoilent des détails sur qui seraient leurs partenaires de duo de rêve.

Lorsqu’on leur a donné la possibilité de choisir n’importe quel artiste avec qui faire équipe, certains chanteurs ont opté pour d’autres artistes de musique country, tandis que d’autres ont choisi des pop stars ou des crooners tardifs.

Jessie James Decker, Dierks Bentley et d’autres stars ont parlé avec Fox News Digital de qui serait leur partenaire de duo idéal et pourquoi.

“OK, partenaire de duo ultime ? Je dirais probablement Jimi Hendrix, mais quelqu’un de vivant, probablement Chris Martin de Coldplay”, a déclaré la chanteuse Lindsay Ell.

CMAS 2022 : LAINEY WILSON SUR LA VICTIME FÉMININE GAGNANTE DE L’ANNÉE, MARCHANT AVEC PAPA SUR LE TAPIS : “UN RÊVE”

“J’adore la façon dont Chris utilise les genres et les emmène sur une scène mondiale aussi folle, et donc je pense que musicalement et en termes de production, nous pourrions simplement créer quelque chose d’incroyable”, a-t-elle expliqué.

Jordan Davis a déclaré qu’il aurait adoré travailler avec l’une de ses idoles dans l’industrie de la musique, le regretté John Prine.

Prine est décédé en 2020 des complications d’un coronavirus à l’âge de 73 ans.

« Partenaire de duo ultime, oh John Prine », a déclaré Davis. “John Prine est la raison pour laquelle je suis tombé amoureux de l’écriture de chansons. Il est le meilleur auteur-compositeur qui ait jamais vécu à mon avis, donc ce serait John Prine.”

Prine a écrit de nombreuses chansons à succès tout au long de son illustre carrière d’auteur-compositeur-interprète, notamment “You Never Even Called Me By My Name”, “Angel From Montgomery”, “Hello In There” et “In Spite of Ourselves”.

Bentley, qui a travaillé avec bon nombre des meilleurs musiciens de l’industrie tout au long de sa carrière, a également choisi une idole tardive.

“Vous savez, j’ai eu tellement de bons partenaires. J’ai eu la chance de chanter avec Alison Krauss, j’ai fait un duo en direct avec Taylor Swift. C’était plutôt cool”, a déclaré Bentley. “Je suis un grand fan de Frank Sinatra, donc il serait probablement le gars.”

La collaboration de rêve de Tyler Hubbard serait un croisement country-pop avec l’ancien membre du boys band Justin Timberlake.

“Ooh, partenaire de duo ultime. J’ai tout d’un coup pensé à Justin Timberlake”, a déclaré Hubbard. “Je ne sais pas pourquoi, mais je pense qu’il serait amusant de collaborer avec lui.”

Timberlake a déjà collaboré avec une autre star de la country, Chris Stapleton. Les deux se sont associés pour la chanson de 2018 “Say Something” et leur duo de 2013 “Drink You Away”.

Decker est l’une des rares chanceuses de l’industrie à pouvoir dire qu’elle a déjà travaillé avec son partenaire de duo de rêve, après avoir sorti un single avec lui il y a à peine deux semaines.

CLIQUEZ ICI POUR VOUS INSCRIRE À LA NEWSLETTER DE DIVERTISSEMENT

Elle espère qu’elle et Billy Currington seront de retour aux CMA Awards l’année prochaine en tant que nominés pour leur collaboration sur la chanson “I Still Love You”.

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

“Mon partenaire de duo ultime est mon partenaire en ce moment sur un duo que je viens de lancer il y a deux semaines, il s’appelle” I Still Love You “avec Billy Currington, mon artiste préféré”, a expliqué Decker à Fox News Digital sur le tapis rouge des CMA.

“Il a eu 13 chansons n ° 1. C’est mon chanteur préféré dans cette ville, et pouvoir chanter avec lui, sortir une vidéo, je manifeste que nous célébrerons ce single ici l’année prochaine cette fois.”