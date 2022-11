Jessie James Decker défend ses enfants après les accusations « bizarres » de Photoshop : « Acceptez tout le monde »

Jessie James Decker a répondu aux critiques des trolls en ligne après avoir été accusée d’avoir photographié les muscles abdominaux de ses jeunes enfants sur une photo partagée lors de leurs vacances au Mexique.

La chanteuse de musique country n’avait initialement pas l’intention de remédier à la situation “folle” lorsqu’elle a innocemment publié des photos de famille de leurs vacances de Thanksgiving, mais les réactions aux images ont incité Decker à défendre ses enfants.

“Être accusée de photographier les abdominaux de mes enfants (je ne peux pas m’empêcher de rire) ou… l’opposé polaire du “surentraînement” de nos enfants me fait réaliser à quel point notre monde est devenu bizarre en ce qui concerne le corps et ce qui est normal et ce qui ne l’est pas”, elle a sous-titré une vidéo de ses trois enfants profitant de leur temps libre de l’école.

Au cours du week-end, Decker a attiré l’attention des utilisateurs des médias sociaux sur ses enfants : Vivianne, 8 ans, Eric Jr., 7 ans et Forrest, 4 ans.

Les petits sont tout aussi en forme que leurs parents, ce qui a incité quelques abonnés Instagram à appeler Decker pour avoir éventuellement modifié les images.

“Nous prêchons sur la positivité et l’acceptation du corps, mais mes enfants ont une quantité massive de muscles génétiques et construits grâce à l’athlétisme, c’est” bizarre “? Je veux élever mes enfants pour qu’ils soient fiers de leur corps et du travail acharné de la gymnastique compétitive d’élite Vivis à Eric Jr veut être comme papa en tant que receveur de la NFL pour le petit Forrest qui passe des heures à danser son cœur”, a-t-elle écrit.

“Ne choisissons pas ce que nous normalisons concernant les corps et acceptons toutes les personnes et tous les enfants. Si nous voulons faire” mieux “, alors faites mieux.”

Decker a ajouté : “Je suis fier de mes enfants et je les encourage à vivre leurs rêves. On se verra donc tous aux Jeux olympiques de 2032, et porter le maillot des Bubbys dans les gradins et danser au concert de rock de Forrests.”

“Style vacances Decker”, a-t-elle d’abord légendé la photo, qui a reçu bien plus d’éloges que de contrecoups.

Kane Brown a plaisanté : “Attendez juste que je commence à en faire 2 par jour. Ils sont déchirés !”

L’ancienne star des Patriots de la Nouvelle-Angleterre, Julian Edelman, a écrit: “Comme ces petits muffins aux goujons sont fous.”

Selma Blair a ajouté : “J’adore ces sourires. La force. Donc dans leur corps. Des objectifs amusants.”

“C’est sûrement une application, mais je ne vois personne en dire autant”, a déclaré une utilisatrice sous sa photo.

“Ouais, j’ai utilisé une application ‘ab’ sur mes petits enfants wtf”, a riposté Decker, qui a récolté plus de 1 000 likes.

Lorsqu’un autre adepte a demandé comment sa fille avait un pack de six, Decker n’a pas tardé à répondre, “c’est une gymnaste. Elle adore ça et y met tout son cœur.”

Jessie et Eric se sont mariés en 2013 alors que la star du football jouait pour les Broncos de Denver.