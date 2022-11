Jessie James Decker défend les corps “naturellement” toniques de ses enfants – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : Tammie Arroyo / AFF-USA.com / MEGA

“Style vacances Decker,” Jessie James Decker a sous-titré une publication Instagram du 26 novembre la mettant en vedette et d’Eric Decker trois enfants, Viviane8 et fils Eric Jr.., 7 et 4 ans Forêt. Sur la photo, les trois enfants semblaient incroyablement excités et arboraient chacun un ensemble d’abdos en pack de 6. Alors que la plupart dans la section des commentaires ont demandé à Jessie, 34 ans, de “laisser tomber leur plan d’entraînement, s’il vous plaît”, certains ont dit que la photo “ne semble pas correcte”. Cela a incité le chanteur « Wanted » à répondre. “C’est un monde triste dans lequel nous vivons aujourd’hui quand avoir des enfants en bonne santé qui sont super actifs, font du sport, se musclent naturellement est” bizarre “, a-t-elle écrit.

Plus à propos Jessie James

“D’une mère à l’autre”, a-t-elle ajouté dans un second commentaire. “S’il vous plaît, ne qualifiez pas l’apparence de mes enfants d’étrange simplement parce qu’ils ne ressemblent pas à ce que vous pensez qu’ils devraient. C’est méchant.

La plupart des commentaires étaient positifs. “Comment ont-ils tous de meilleurs corps que moi ?????” demanda Jessie Danser avec les étoiles pro Alan Bersten. “Eh bien, c’est humiliant de voir juste après Thanksgiving … laissez tomber leur plan d’entraînement, s’il vous plaît”, a ajouté Amanda Mertz. « À quel point ces petits muffins sont-ils fous ? » a demandé Julien Edelmann. “Football ensoleillé et temps à la plage !! Gobble gobble’d in our element », a ajouté le fier papa Eric Decker, 35 ans.

Le message de Jessie peut également être modifié. “Nous avons passé des moments inoubliables lors de vacances en famille bien méritées !!!! Tellement reconnaissante pour le soleil, le plaisir, la nourriture, la famille et les amis », a déclaré la chanteuse en légende d’un IG Reel de sa famille. Dans le court montage, les enfants de Jesse et Eric, bien qu’apparaissant en bonne santé, ne sont pas aussi fous que sur cette autre photo. La bobine contient plusieurs exemples d’enfants vêtus des mêmes maillots de bain que sur la première photo, sans les abdominaux et les muscles déchirés.

Articles en vogue actuellement À la mode maintenant





Les trois enfants de Jessie pourraient avoir un nouveau frère pour leurs prochaines vacances en famille. Jessie a admis dans un post IG de 2022 qu’elle envisageait d’avoir un autre enfant. “Ça dépend du mois, ma fille !” dit-elle en riant tout en parlant avec HollywoodLa Vie en juin. “Je passe par des phases… ce mois-ci est un” Non “. Le mois prochain, ce sera peut-être un ‘Oui’… Vous savez, je suis dans un très bon endroit, et je me sens jeune et Eric et moi n’empêchons certainement rien !

Elle a également réfléchi à son mariage de dix ans avec Eric. “Je pense que parfois les gens peuvent être pris dans des trucs et nous voulons juste que ça reste réel”, a-t-elle déclaré. HL. “Nous avons tous les deux grandi humblement et avons été élevés par des mères incroyables. Je pense que nous voulons tous les deux être de bons parents pour nos enfants et nous aimons garder les choses aussi normales que possible », a-t-elle déclaré. “Nous faisons toutes les choses normales, et je pense que c’est la beauté de celui-ci.”