Jessie James Decker de Dancing with the Stars sur la «lutte» pour trouver l’équilibre: être «maman est la première priorité»

La chanteuse country Jessie James Decker trouve le bon équilibre dans “Dancing with the Stars”.

Decker, 34 ans, s’est confiée à Fox News Digital sur la partie la plus difficile d’être mère tout en participant au concours de danse.

“J’ai eu mes moments. Cette semaine a été vraiment difficile et j’ai eu une sorte de dépression… c’est difficile d’équilibrer les deux parce qu’être maman est ma première priorité”, a-t-elle déclaré après l’émission de lundi soir.

Bien que Decker ait admis qu’elle “avait du mal” à trouver le bon équilibre, la mère de trois enfants a ajouté que son mari – l’ancienne star de la Ligue nationale de football Eric Decker – et son fils de quatre ans, Forrest, la soutenaient en personne était très significatif pour elle.

“Je me débattais vraiment parce que je ne suis jamais loin d’eux aussi longtemps. Avoir Forrest ici en avion hier signifiait tout pour moi… Je savais que ce soir allait être si spécial pour lui”, a fait remarquer Decker.

Les concurrents de “Dancing with the Stars” se sont affrontés sur la piste de danse avec une soirée sur le thème d’Elvis pendant la deuxième semaine.

Decker et son partenaire Alan Bersten se sont qualifiés pour le tour suivant après avoir interprété un Foxtrot sur la chanson “Trouble”.

L’auteur de “Just Feed Me” est allée sur Instagram et a partagé une jolie photo d’elle et de son mari en train de s’embrasser après le spectacle, tout en arborant sa tenue de danse en cuir en deux pièces, qui comprenait une veste cloutée et une jupe noire assortie.

Une deuxième photo montre le couple partageant un baiser avec leur fils Forrest, qui était vêtu d’un costume blanc d’Elvis.

“J’ai adoré ce soir. Merci à mon adorable homme, l’amour de ma vie, d’avoir volé avec notre petit Elvis pour me soutenir ce soir. Je suis une fille chanceuse. Maintenant, de retour à Nashville pour rejoindre le reste de notre Wolfpack”, disait sa légende.

Lorsque Fox News Digital a demandé à Decker si son mari était déjà jaloux qu’elle danse avec un autre homme, elle a répondu : “Pas du tout.”

“Il aide”, a ri Decker.

“Il m’encourage et je me dis : ‘Oh, je ne peux pas faire ça.’ Eh bien, il est comme, ‘Alan t’a eu.'”

“Ils sont comme des frères à ce stade, et ça a été génial.”

“Dancing With the Stars” est diffusé en direct le lundi à 20 h HE / 17 h PT sur Disney +.