Cela n’a certainement pas été la période la plus merveilleuse de l’année depuis Jessie J.

La chanteuse de « Bang Bang » a récemment révélé qu’elle avait été hospitalisée la veille de Noël avec la maladie de Ménière, un trouble de l’oreille interne qui peut provoquer des vertiges et une perte auditive.

«Je me suis réveillée et j’avais l’impression d’être complètement sourde à l’oreille droite, de ne pas pouvoir marcher en ligne droite», a-t-elle expliqué lors d’un récent live sur Instagram, selon le Courrier quotidien. « Je sais que beaucoup de gens en souffrent et j’ai en fait eu beaucoup de gens qui m’ont contacté et m’ont donné de bons conseils, alors je suis juste resté silencieux. »

Ce qui signifiait qu’elle devait, malheureusement, mettre sa voix en attente. « C’est la première fois que je peux chanter et le supporter », a admis l’artiste de 32 ans. « Je suis très reconnaissant pour ma santé. Cela m’a tout simplement dérangé. La veille de Noël, j’étais à l’hôpital de l’oreille en me disant: ‘Qu’est-ce qui se passe?’ Mais je suis content d’être parti tôt et qu’ils ont compris ce que c’était très vite et que j’ai pris le bon médicament, donc je me sens beaucoup mieux. «