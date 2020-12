Jessie J a mis les fans au courant de sa bataille pour la santé après avoir passé la veille de Noël à l’hôpital, incapable d’entendre ou de marcher droit.

La chanteuse de Price Tag est retournée sur les médias sociaux aujourd’hui pour dissiper une certaine confusion après s’être filmée en train de chanter sur les médias sociaux quelques jours après l’épreuve.

Jessie a dit qu’elle ne voulait aucune sympathie et qu’elle ne parlait que de son diagnostic de maladie de Ménière parce qu’elle ne voulait pas que quiconque pense qu’elle mentait sur ce qui s’était passé.

La maladie de Ménière est une maladie évolutive qui provoque des crises soudaines d’étourdissements, de vertiges et de perte d’audition – pour lesquels il n’existe aucun remède.







«Dans le passé, j’ai souvent été ouvert et honnête à propos des problèmes de santé auxquels j’ai été confronté. Grands ou petits. Ce n’était pas différent», a déclaré Jessie dans la légende de son dernier message.

Elle a déclaré aux fans qu’elle chantait très doucement dans la vidéo filmée après son diagnostic et qu’elle « parlait très peu ».

«Quiconque l’a regardé sait que c’est ce qui s’est passé», dit-elle.

Parallèlement à son explication, Jessie a partagé une vidéo dans laquelle elle discutait plus en détail de ce qui lui était vraiment arrivé la veille de Noël.







«Je me suis réveillée et je me suis sentie complètement sourde à l’oreille droite. Je ne pouvais pas marcher en ligne droite», a-t-elle commencé.

«On m’a dit que j’avais le syndrome de Ménière. Je sais que beaucoup de gens en souffrent et j’ai en fait beaucoup de gens qui m’ont contacté et m’ont donné de bons conseils.

« Je vais bien cependant. Je vais bien. Tout le monde est comme » je suis désolé. » C’est bien, ça pourrait être bien pire. C’est ce que c’est.

«Cela m’a juste jeté», expliqua-t-elle. « Comme la veille de Noël, j’étais littéralement à l’hôpital de l’oreille comme » Qu’est-ce qui se passe? «

« Je suis reconnaissant d’être allé tôt et vous savez qu’ils ont trouvé ce que c’était vraiment rapide. J’ai pris le bon médicament et je me sens beaucoup mieux aujourd’hui.

« Je suis très reconnaissant pour ma santé. » elle a dit aux fans.

Jessie a déclaré que depuis sa peur de la santé, elle est restée silencieuse.

La pop star a déclaré qu’elle n’était toujours pas capable de chanter à son plein potentiel.

« Chanter me manque tellement et être avec … n’importe qui », a-t-elle partagé.







Jessie a ensuite souhaité à ses fans de «Joyeuses fêtes de Noël».

«Je suis comme prête pour le lit et j’ai juste renoncé à me soucier à ce stade en faisant n’importe quel effort, c’est à quoi je ressemble», dit-elle, faisant référence à ses cheveux et à son sweat à capuche déchirés.

Jessie a ensuite signé en disant à ses fans: « Merci à TOUT LE MONDE qui a pris le temps de me surveiller, ceux qui m’ont offert des conseils et un soutien. Merci. Vous savez qui vous êtes. Je vous aime tous.

Ce fut une année étrange pour nous tous. «





La semaine dernière, Jessie a déclaré à ses fans que l’oreille sonnait comme si « quelqu’un avait rampé et allumé un sèche-cheveux » alors qu’elle parlait de son état de santé pour la première fois.

L’ancienne coach vocale a déclaré qu’elle s’était réveillée la veille de Noël pour découvrir qu’elle était complètement sourde d’une oreille et ne pouvait pas marcher droit.

Après avoir été vue par des médecins, Jessie a déclaré qu’elle avait reçu le bon médicament et qu’elle espère se sentir mieux peu de temps après avoir eu un « grand cri ».

Elle a également remercié les fans qui luttent contre la même condition pour avoir pris contact avec des conseils utiles après avoir rendu public son terrible calvaire.