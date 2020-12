Jessie J a reçu un diagnostic de maladie de Ménière.

La chanteuse de « Bang Bang », 32 ans, a révélé sur elle Instagram en direct pendant le week-end où elle est allée à l’hôpital la veille de Noël après avoir eu des problèmes d’audition et d’équilibre.

« Je me suis réveillé et j’ai eu l’impression d’être complètement sourd à l’oreille droite, de ne pas pouvoir marcher en ligne droite », a déclaré Jessie J. « En gros, on m’a dit que j’avais le syndrome de Ménière. »

Selon la Clinique Mayo, la maladie de Ménière est un «trouble de l’oreille interne pouvant entraîner des étourdissements (vertiges) et une perte auditive». C’est une maladie chronique qui peut être soulagée par divers traitements et médicaments.

« Je sais que beaucoup de gens en souffrent et j’ai en fait eu beaucoup de gens qui m’ont contacté et m’ont donné de bons conseils, alors je suis juste restée silencieuse », a-t-elle ajouté.

Jessie J a déclaré qu’elle « se sentait beaucoup mieux », ajoutant qu’elle « avait pris le bon médicament ».

« Cela pourrait être bien pire. C’est ce que c’est », dit-elle. « Je suis très reconnaissant pour ma santé. Cela m’a tout simplement découragé. La veille de Noël, j’étais à l’hôpital de l’oreille en me disant: » Qu’est-ce qui se passe? » Mais je suis reconnaissant d’être allé tôt et qu’ils ont compris ce que c’était vraiment rapide. «

La star britannique a déclaré qu’elle était même revenue à chanter lors d’un court extrait Instagram.

«C’est la première fois que je peux chanter et supporter ça», dit-elle. « Vous pouvez entendre que je ne suis pas encore très douée pour chanter fort, mais chanter me manque tellement. »

Jessie J a suivi son annonce avec une publication sur Instagram qui décrivait en détail certains des symptômes persistants qu’elle ressentait.

« Je regarde maintenant » Queens Gambit « avec mon doigt dans l’oreille », a-t-elle sous-titré un selfie « reconnaissant ». «J’ai fait le premier épisode 4 fois parce que je (n’ai) aucune concentration et que mon oreille ressemble à quelqu’un qui a rampé et a allumé un sèche-cheveux.»

