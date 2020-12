Jessie J a révélé qu’elle avait passé la veille de Noël à l’hôpital après avoir été laissée incapable d’entendre ou de marcher droit.

La chanteuse de Price Tag, 32 ans, a révélé qu’elle avait reçu un diagnostic de maladie de Ménière, une affection de l’oreille qui peut provoquer des crises soudaines d’étourdissements, de vertiges et de perte d’audition.

Elle a déclaré à ses abonnés Instagram: «Je me suis réveillée et j’avais l’impression d’être complètement sourde à l’oreille droite, de ne pas pouvoir marcher en ligne droite.

«En gros, on m’a dit que j’avais le syndrome de Ménière. Je sais que beaucoup de gens en souffrent et j’ai en fait beaucoup de gens qui m’ont contacté et m’ont donné de bons conseils, alors je suis juste resté silencieux .

Elle a ajouté: « Cela pourrait être bien pire, c’est ce que c’est. Je suis très reconnaissante pour ma santé. Cela m’a juste jeté.

«La veille de Noël, j’étais à l’hôpital de l’oreille en train de dire:« Qu’est-ce qui se passe?

«Mais je suis content d’être parti tôt et qu’ils ont compris ce que c’était vraiment rapide et que j’ai pris le bon médicament pour que je me sente beaucoup mieux aujourd’hui.







« Je n’ai pas chanté depuis si longtemps et quand je chante fort, on dirait que quelqu’un essaie de manquer de mon oreille. »

Jessie est retournée sur Instagram le jour de Noël pour parler de son diagnostic et de ses symptômes.

Elle a dit qu’elle avait eu un « grand cri » car sa famille lui manquait au Royaume-Uni.







Jessie a révélé que son oreille « ressemble à quelqu’un qui est entré et a allumé un sèche-cheveux ».

Elle a ajouté: « Envoyer de l’AMOUR à tous ceux qui en ont besoin, sont seuls ou non. Nous avons tous besoin d’un peu d’amour supplémentaire.

« Ce Noël est peut-être un peu hors du temps. MAIS un Noël dans une vie n’est pas mauvais quand certaines personnes n’en ont pas eu un bon dans leur vie.