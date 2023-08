Jessie et Will de Love Island suscitent des rumeurs de fiançailles alors qu’elle pose avec une bague pour un baiser romantique à Ibiza

Le couple de LOVE Island, Jessie Wynter et Will Young, a déclenché des rumeurs de fiançailles après avoir posé avec une bague.

Jessie a partagé une photo du couple en train de s’embrasser à Ibiza et une bague était clairement visible sur son doigt de mariage.

Instagram

Jessie a partagé ce cliché en embrassant Will – et une bague peut être vue sur son doigt de mariage[/caption] Instagram

Le couple a posé pour une série de photos adorées à Ibiza[/caption]

La bague n’était pas dans les messages qu’elle avait partagés quelques jours plus tôt à Londres.

Le couple ITV2 a pu être vu en train de s’embrasser dans les rues de l’île de la fête dans le cliché romantique, qui était accompagné d’une légende jaillissante sur leur relation.

Jessie a écrit qu’elle « ne pouvait pas être plus heureuse » avec son homme et lui a déclaré son amour après qu’il l’ait surprise avec le voyage.

Elle a écrit : « NOUS SOMMES À IBIZAAAA ! Je n’arrive pas à y croire, une fille de la petite Tasmanie voyageant en Europe, vivant le rêve. J’ai toujours voulu faire l’été en Europe, voyager dans tous les beaux pays, et maintenant je peux le faire avec mon meilleur ami, et je suis tellement reconnaissant de pouvoir créer ces nouveaux souvenirs avec le garçon que j’aime.

« Nous sommes allés dans la vieille ville d’Ibiza, et les mots ne peuvent décrire à quel point c’était beau. Honnêtement, c’était comme si nous étions dans un film. C’était tout ce que j’imaginais et bien plus encore.

«Will a tout planifié, m’a emmené dans des endroits incroyables et nous avons créé des souvenirs qui dureront toute une vie. Je l’aime tellement et j’aime la vie avec toi. Je ne pourrais pas être plus heureux.

Les fans ont rapidement remarqué la bande sur son doigt.

« J’espionne une bague », a écrit l’un d’eux.

Un deuxième a dit: « Oh mon cœur, vous êtes honnêtement des âmes sœurs. »

« Couple le plus mignon de tous les temps » a ajouté un troisième.

Le Sun a approché les représentants du couple pour commentaires.

Will a récemment été impliqué dans une querelle de casting après avoir abandonné ses anciens meilleurs amis de la villa sur Instagram.

Le fermier a trouvé l’amour dans l’émission avec la bombe australienne Jessie, mais elle a été accusée d’avoir « simulé » ses sentiments pour lui par ses potes Tom Casey et Casey O’Gorman.

Will a confronté le couple à l’écran à l’époque et les téléspectateurs ont vu Casey mentir sur ce qu’il avait dit dans son dos.

Ses médias sociaux révèlent maintenant qu’il n’a plus suivi Tom et Casey – qui ont récemment emménagé ensemble – et il a également appuyé sur le bouton de désabonnement sur les comptes Instagram de Ron Hall et du gagnant de l’émission, Kai Fagan.

Instagram

Jessie a dit qu’elle « ne pourrait pas être plus heureuse » avec Will[/caption] Instagram

Le couple a également montré ses côtés maladroits[/caption] Instagram

Jessie a déclaré que Will avait planifié tout le voyage comme une surprise[/caption]