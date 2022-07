Jessie Duarte, ancienne assistante de Nelson Mandela en Afrique du Sud, décède à 68 ans

Jessie Duarte , une assistante principale de Nelson Mandela avant qu’il ne devienne le premier président noir d’Afrique du Sud et une personnalité politique combative à part entière qui s’était disputé avec les médias au sujet d’allégations de corruption au sein du parti au pouvoir, le Congrès national africain, est décédé le 17 juillet à Johannesburg. Elle avait 68 ans.

Une déclaration de l’ANC a annoncé le décès et a déclaré que Mme Duarte était en congé de maladie pour suivre un traitement contre le cancer.

Mme Duarte a commencé sa carrière dans la comptabilité dans les années 1970 et s’est impliquée dans l’organisation de groupes de femmes qui ont servi de réseau de base pour l’ANC et le United Democratic Front, tous deux interdits par les autorités sud-africaines à l’époque de l’apartheid.

Elle a été détenue sans procès en 1988 et libérée en vertu d'”ordonnances de restriction”, qui imposaient des contrôles sur l’endroit où quelqu’un pouvait voyager ou avec qui il pouvait se rencontrer. Elle est ensuite devenue un membre essentiel de l’équipe de Mandela après sa libération en 1990 après 27 ans de prison – dans le cadre d’un processus politique qui a conduit à la fin du régime blanc avec l’élection de Mandela à la présidence en 1994.

Elle a été l’assistante spéciale de Mandela jusqu’aux élections et s’est ensuite présentée comme une défenseuse intransigeante – et, pour les critiques, parfois mercurielle – de l’ANC et de la vision de Mandela après sa mort en 2013. à 95.

Les admirateurs l’ont embrassée comme un pilier ardent de la lutte anti-apartheid et l’une des rares femmes importantes dans le leadership sud-africain. Elle pourrait aussi parfois être un handicap politique, se mettant en colère à cause de questions inconfortables sur des méfaits présumés de l’ANC ou au sein de sa propre famille.

Nelson Mandela, ex-président de l’Afrique du Sud, décède à 95 ans

Elle réservait un venin spécial aux journalistes. Lors d’une explosion lors d’une conférence de presse en 2019, elle a lancé une chape en remuant les doigts contre un journaliste sud-africain qui cherchait sa réponse aux allégations de pots-de-vin et d’abus financiers du secrétaire général de l’ANC de l’époque, Elias “Ace” Magashule, alors qu’il était premier ministre. de la province de l’État libre d’Afrique du Sud de 2009 à 2018. (Le procès a été fixé à septembre en attendant l’appel de Magashule pour faire rejeter l’affaire.)

Elle a également repoussé les enquêtes des journalistes sur les liens présumés entre son ex-mari, l’homme politique John Duarte, et les puissants frères magnats Atul, Rajesh et Ajay Gupta, accusés d’avoir détourné d’énormes sommes d’entités étatiques pendant le mandat du président Jacob Zuma de 2009 à 2018. Zuma a été renvoyé en prison l’année dernière après la révocation d’une permission de sortir pour raison médicale ; il fait appel du jugement.

Dans un rare moment de contrition, Mme Duarte en 2018 a déclaré que son gendre Ian Whitley « avait fait une erreur » en étant accéléré pour un poste au ministère des Finances d’Afrique du Sud en 2015 pendant le mandat de quatre jours de l’époque. le ministre des Finances Des van Rooyen, qui fait également l’objet d’une enquête pour d’éventuels liens avec l’empire commercial Gupta.

“Bienvenue dans le monde alternatif de Jessie Duarte”, a écrit le chroniqueur Kalim Rajab dans le Daily Maverick d’Afrique du Sud en avril 2019. “Un monde dans lequel les journalistes doivent [toe] la ligne et ne pas demander pourquoi elle tolère la corruption vénale.

Dans le même temps, cependant, la réputation de Mme Duarte a grandi parmi les partisans, défendant l’idéal de Mandela selon lequel l’ANC était un mouvement de grande tente ouvert à tous. Mme Duarte est issue d’une famille de lignée indienne et musulmane, et en 2019, elle a rompu les rangs avec la direction de l’ANC pour dénoncer le parti comme “tribaliste et raciste” pour, selon elle, snober ceux qui ne sont pas entièrement noirs.

De nombreuses femmes sud-africaines étaient également fières du passé de Mme Duarte en tant que coordinatrice de la résistance des femmes à l’époque de l’apartheid et de sa capacité continue à se battre dans le club des garçons de la politique sud-africaine. Au fil des décennies, elle a usé de son influence au sein de l’ANC pour faire pression en faveur de changements tels que le congé de maternité payé et l’aide gouvernementale aux enfants.

“Même à l’ère démocratique, Jessie n’a cessé de faire progresser la position des femmes dans tous les domaines de la vie publique et privée”, a déclaré le président sud-africain Cyril Ramaphosa dans un éloge funèbre. “Elle a confronté les attitudes et pratiques patriarcales qui cherchaient à diminuer le rôle et la contribution des femmes au parlement, au gouvernement et dans la société”.

Yasmin Dangor, qui est passée par Jessie pendant une grande partie de sa vie, est née à Johannesburg le 19 septembre 1953, et elle était l’un des neuf frères et sœurs d’une maison où l’afrikaans était la langue principale.

Après la libération de Mandela de la tristement célèbre prison de Robben Island, Mme Duarte a été sa conseillère spéciale ainsi que celle de l’éminent militant anti-apartheid Walter Sisulu jusqu’aux élections de 1994. Elle a démissionné d’un poste de supervision de la sécurité en 1998 après avoir reconnu qu’elle conduisait une voiture d’État sans permis de conduire.

Elle a ensuite occupé des postes de haut niveau à l’ANC et a été ambassadrice d’Afrique du Sud au Mozambique de 1999 à 2003. Elle est revenue pour assumer divers rôles à l’ANC, dont celui de porte-parole. Jusqu’à son départ pour raisons médicales à la fin de l’année dernière, Mme Duarte était secrétaire générale par intérim de l’ANC.

Elle a eu deux enfants avec John Duarte. Les informations sur les survivants n’étaient pas immédiatement claires. Son frère, Achmat Dangor, poète et auteur sud-africain, est décédé en 2020.

En tant qu’initiée de l’ANC, on a souvent demandé à Mme Duarte son point de vue sur Mandela, qu’elle appelait par son nom de clan, Madiba. Elle a raconté sa déception d’avoir partagé le prix Nobel de la paix 1993 avec le dernier président sud-africain de l’apartheid, FW de Klerk, et elle s’est émerveillée de sa décision deux ans plus tard d’utiliser une victoire au rugby pour aider à unir le pays.

Dans une interview accordée en 2015 à l’émission PBS “Frontline”, Mme Duarte a raconté avoir regardé la finale de la Coupe du monde de rugby en 1995, remportée par l’Afrique du Sud contre la Nouvelle-Zélande dans ce qui est devenu un moment critique d’unité nationale pour le gouvernement de Mandela.

« Je suis radical. Je suis en quelque sorte très à gauche », a-t-elle déclaré. “Lorsque l’ANC n’a pas été interdit, les gens comme moi étaient le noyau dur, durs, durs. Nous n’allions faire aucune sorte de concession pour les Blancs qui nous avaient donné du fil à retordre.

Elle a été étonnée de voir Mandela enfiler un maillot sud-africain pour honorer les Springboks victorieux, une équipe aimée par de nombreux Blancs en Afrique du Sud mais considérée par d’autres comme un symbole détesté de l’apartheid.

“Madiba considérait les symboles comme une question importante, et le sport est un tel symbole”, a déclaré Mme Duarte. « Madiba a compris que si vous deviez amener les gens à construire une nation, vous ne laissiez aucun élément de cette nation sans surveillance. … La seule fois où je me suis senti ému, c’est quand je l’ai vu dans ce [jersey]. J’ai pensé wow, c’est ce qu’est le symbolisme patriotique. Cela donne aux gens ce sentiment de… vous pouvez avoir une différence politique, mais nous nous unissons en tant que nation lorsque nous gagnons des choses. Nous ne le gagnons pas comme un seul individu. Nous le gagnons en tant que groupe, en tant que collectif.