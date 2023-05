Jessie de Love Island révèle que les plans pour que son petit ami Will la rejoigne en Australie ont été plongés dans le chaos

La star de LOVE Island, Jessie Wynter, a admis que ses plans pour que son petit ami Will Young la rejoigne en Australie ont été plongés dans le chaos.

La star australienne est tombée amoureuse du fermier Will dans la villa plus tôt cette année – et vit avec lui depuis.

Mais les problèmes de visa signifient qu’elle doit retourner en Australie plus tard ce mois-ci.

Les deux sont plus heureux que jamais loin du drame et de la tension constants de la villa, mais verront bientôt un grand changement dans leur relation alors qu’ils sont séparés de 10 000 milles.

Jessie est toujours restée positive à propos du déménagement, insistant sur le fait que Will irait très probablement avec elle.

Cela a amené de nombreux fans à croire qu’ils tournaient une émission dérivée en Australie.

Mais Jessie a jeté une clé dans les travaux en admettant que ce n’était pas gravé dans le marbre lorsqu’un fan a demandé: « Est-ce que vous et Will allez bientôt en Australie? »

Elle a dit à ses abonnés: « Je vais bientôt retourner en Australie, mais nous ne sommes pas sûrs à 100% si Will pourra encore venir avec moi. »

S’adressant exclusivement au Sun le mois dernier, Jessie a déclaré: «Je me vois à long terme au Royaume-Uni, si Will n’apprécie pas trop l’Australie.

« Tout le monde que je connais au Royaume-Uni a dit que Will allait adorer l’Australie, donc je suis inquiet [laughs].”

Jessie est loin de sa famille depuis le début de l’année, sauf lorsqu’elle a été visitée dans le manoir sud-africain par sa mère et sa sœur.

Heureusement, elle a été chaleureusement acceptée dans la famille Young, ce qui a contribué à réduire considérablement son mal du pays.

« J’ai l’impression que si je n’étais pas retournée à la ferme, cela aurait été trop écrasant de venir directement dans un nouveau pays, l’agitation », dit-elle.

« Je sais que c’est différent. Ce n’est pas le cadre typique de Love Island, mais nous sommes tellement satisfaits de la façon dont cela a fonctionné.

« Il y a eu des périodes où j’ai eu le mal du pays, mais Will et sa famille m’ont tellement réconforté. Je serais perdu sans eux, ils sont si beaux.