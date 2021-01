Jessie Cave: Le nouveau-né de la star de Harry Potter quitte l’hôpital après un traitement COVID | Actualités Ents & Arts

La star de Harry Potter, Jessie Cave, a déclaré que son nouveau-né était sorti de l’hôpital, où il avait été admis après avoir été testé positif au coronavirus.

L’actrice, qui a joué Lavender Brown dans les adaptations cinématographiques des livres de JK Rowling, a donné naissance à Tenn en octobre à la suite de ce qu’elle a décrit comme une « naissance traumatisante ».

Dans un post sur Instagram, elle a déclaré: « Bébé est à la maison maintenant. Merci pour tous les bons voeux et messages de soutien. »

Image:

Cave a regardé les nouvelles concernant le verrouillage à l’hôpital. Pic: Jessie Cave / Instagram



Plus tôt cette semaine, Cave a révélé que son «pauvre bébé» avait contracté COVID-19[feminineet était traité à l’hôpital de Chelsea et de Westminster.

Publiant une photo de Boris Johnson livrant son discours à la nation lundi soir, elle a écrit: «J’ai regardé les informations sur le verrouillage depuis une chambre isolée de l’hôpital.

« Le pauvre bébé est COVID positif. Il va bien et va bien mais ils sont vigilants et prudents, heureusement. »

La star, 33 ans, a ajouté: « Je ne voulais vraiment pas que ce soit le début de la nouvelle année de ma famille. Je ne voulais vraiment pas être de retour à l’hôpital si peu de temps après sa naissance traumatisante. Une fois de plus, je suis impressionné par infirmières et médecins. «

Elle a dit que la nouvelle souche de coronavirus était « super puissant et contagieux » et a averti les gens de « faire très attention ».

La chanteuse Paloma Faith faisait partie de ceux qui ont répondu au message, écrivant: « Vous envoyer tant d’amour à tous … en avoir un bientôt et l’anxiété est réelle! Que Dieu bénisse le NHS! »

Le mannequin Erin O’Connor a envoyé une série d’émojis de cœur, tandis que le podcasteur Pandora Sykes a déclaré: « Oh Jessie, pauvre chose – envoi d’amour et de force x. »

Image:

Tenn est né en octobre. Pic: Jessie Cave / Instagram



Cave et son partenaire, le comédien Alfie Brown, ont deux autres enfants – Donnie, cinq ans, et Margot, trois.

Ils ont initialement appelé leur nouveau petit garçon Abraham « Bam » Benjamin, mais ont déclaré en décembre qu’ils avaient changé son nom pour Tenn.

Cave a déclaré qu’il avait été livré 40 minutes après la rupture de ses eaux.

« Cela a été une expérience très différente de mes deux premières naissances … beaucoup plus humiliante, terrifiante et hors de mon contrôle », a-t-elle déclaré.