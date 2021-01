Cave, qui a joué Lavender Brown dans la franchise cinématographique, a publié mardi sur Instagram une image de son enfant dans une chambre d’hôpital, aux côtés d’un ordinateur portable jouant le discours du Premier ministre britannique Boris Johnson annonçant un nouveau verrouillage en Angleterre.

«J’ai regardé les informations concernant le confinement dans une chambre isolée de l’hôpital. Le pauvre bébé est co-positif», a écrit Cave.

« Il va bien et va bien, mais ils sont vigilants et prudents, heureusement. Cette variété est super puissante et contagieuse alors j’espère que les gens feront très attention dans les semaines à venir », a ajouté le joueur de 33 ans.

L’actrice et comédienne a joué l’étudiant de Poudlard Brown dans les trois derniers films «Harry Potter» et est apparue plus récemment dans la série télévisée «Trollied».