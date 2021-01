La star de Harry Potter, Jessie Cave, a révélé que son nouveau-né avait contracté le COVID-19.

L’actrice, qui a joué Lavender Brown dans les adaptations cinématographiques de JK Rowlinghit books, a donné naissance à son fils Tenn en octobre. Son accouchement « traumatique » l’a laissé dans l’unité néonatale, a-t-elle dit.

Dans une publication sur Instagram, elle a partagé une photo du petit garçon à l’hôpital, avec un ordinateur portable montrant Boris Johnsondiscours de lundi soir à la nation au premier plan de la photo.

Mises à jour COVID en direct au début du verrouillage

«J’ai regardé les informations sur le verrouillage depuis une pièce isolée de l’hôpital», a écrit Cave. « Le pauvre bébé est covid positif.

«Il va bien et va bien mais ils sont vigilants et prudents, heureusement.

« Cette variété est super puissante et contagieuse, donc j’espère que les gens feront très attention dans les semaines à venir. »

Cave lui a dit à 154 000 adeptes qu’elle souhaitait que le Nouvel An de sa famille commence différemment et qu’elle « ne voulait vraiment pas être de retour à l’hôpital si tôt après sa naissance traumatisante ».

Elle a ensuite félicité le personnel du NHS, y compris son frère, un médecin A&E et son père, un médecin généraliste.

« Une fois de plus, je suis impressionnée par les infirmières et les médecins », a déclaré la star.

Tenn pèse maintenant 9 livres 7 onces, a-t-elle ajouté, « c’est donc un garçon plus fort et plus gros qu’il ne l’était la dernière fois que nous étions dans une chambre d’hôpital (et l’aiguille est entrée dans sa main avec des cris plus forts et plus puissants) ».

Cave, qui est également comédienne et artiste ainsi qu’une actrice, et son partenaire, le comédien Alfie Brown, sont déjà les parents de Donnie, cinq ans, et de Margot, trois ans.

Après avoir donné naissance à Tenn, Cave a raconté comment il est né 40 minutes seulement après la rupture de ses eaux, en disant: « Cela a été une expérience très différente de mes deux premières naissances … beaucoup plus humiliante, terrifiante et hors de mon contrôle. »