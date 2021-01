Jessie Cave dit que son bébé est sorti de l’hôpital après avoir contracté Covid-19

Cave a déclaré que son nouveau-né avait été testé positif mardi, partageant une image de lui dans un lit d’hôpital alors que le Royaume-Uni entrait dans un troisième verrouillage du coronavirus.

Mais jeudi, elle a déclaré à ses abonnés sur Instagram: « Bébé est à la maison maintenant. Merci pour tous les bons voeux et messages de soutien. Soyez en sécurité tout le monde. »

Cave a remercié le personnel de l’hôpital de Chelsea & Westminster et a partagé un certain nombre de photos et de vidéos montrant le séjour de son enfant là-bas.

Elle avait dit plus tôt: « J’ai regardé les nouvelles sur le verrouillage depuis une chambre isolée de l’hôpital. Le pauvre bébé est positif. Il va bien et va bien mais ils sont vigilants et prudents, heureusement. »