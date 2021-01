La star de Harry Potter, Jessie Cave, a publié une adorable photo de son petit garçon alors qu’elle partageait une mise à jour sur sa bataille contre le coronavirus.

La femme de 33 ans, qui jouait Lavender Brown dans la franchise de films, a été confrontée à un chagrin inimaginable lorsque son petit garçon Abraham a été transporté à l’hôpital alors qu’il combattait Covid-19.

Après avoir été libéré de l’hôpital de Chelsea et de Westminster, Jessie a montré qu’il était heureux et en convalescence en partageant une douce claque.

Sur la photo, le petit, deux mois, est allongé sur un matelas à langer avec une paire de lunettes de soleil rouges de sa mère qui pendent sur son visage.

Il avait l’air de sourire à sa mère alors qu’elle le prenait en photo vêtu d’une jolie grenouillère avec des éléphants imprimés partout.







(Image: Instagram)



Jessie a sous-titré le cliché avec un simple cœur d’amour et ses fans étaient adorés.

« adorable », a commenté l’un d’eux.

«Bébé fort», un autre le surnomma, tandis que d’autres lui demandaient comment il allait maintenant.

Abraham est rentré chez lui depuis quelques jours.







(Image: Instagram)







(Image: jessiecave / Instagram)



Jessie, qui a également partagé Margot, quatre ans, et Donnie, six ans, avec son partenaire comédien Alfie Brown, a mis à jour ses fans lorsqu’elle l’a ramené à la maison, partageant une photo déchirante de lui blotti dans ses bras à l’hôpital et une série d’autres images qui ont tenté de représenter ce qu’ils avaient vécu.

Elle a écrit: « Bébé est à la maison maintenant. Merci pour tous les vœux et messages de soutien. Soyez en sécurité tout le monde, soins incroyables de la part de tout le monde à Chelsea & Westminster #nhsheroes »

Jessie a révélé que son bébé se battait contre Covid il y a cinq jours lorsqu’elle a partagé une photo de lui dans un berceau d’une salle d’hôpital, entouré de machines.







(Image: jessiecave / Instagram)



Elle a écrit: « J’ai regardé les informations sur le verrouillage depuis une pièce isolée de l’hôpital. Le pauvre bébé est positif. Il va bien et va bien, mais ils sont vigilants et prudents, heureusement. Cette variété est super puissante et contagieuse, alors j’espère que les gens feront très attention dans les semaines à venir.

«Je ne voulais vraiment pas que ce soit le début de la nouvelle année de ma famille. Je ne voulais vraiment pas être de retour à l’hôpital si tôt après sa naissance traumatisante. Une fois de plus, je suis impressionné par les infirmières et les médecins. encore plus fier de mon frère, un docteur & e @pondermed et de mon père, le roi GP @ davidlloyd73 …. veuillez souhaiter à bébé un prompt rétablissement.

« Il a 9llbs 7 maintenant, donc c’est un garçon plus fort et plus grand qu’il ne l’était la dernière fois que nous étions dans une chambre d’hôpital (et l’aiguille est entrée dans sa main avec des cris plus forts et plus puissants.) Amour et meilleurs voeux à tout le monde »