Jessica White qualifie sa relation avec Nick Cannon de « violente émotionnellement »

Jessica White ne se retient pas en parlant de ce que c’était que d’être en couple avec Nick Cannon.

Le mannequin s’exprime contre la personnalité de la télévision et de la radio, affirmant qu’elle était dans une relation « émotionnellement abusive » avec la star de la télévision pendant leur romance à long terme.

« J’ai vécu une relation émotionnellement violente, et tout le monde la traverse », a-t-elle déclaré à Page 6 dans une interview. « Je suis juste la première personne à Hollywood à en parler, et à ne pas essayer d’en faire une jolie image. Je ne veux pas être parfait.

Le modèle aurait daté du Wild ‘N Out créatrice et animatrice de 2015 à 2020, bien qu’elle ait déclaré à la publication qu’ils étaient ensemble depuis huit ans.

Avant la première de la saison de Amour et hip-hop : Atlanta, White s’est rendue sur Instagram pour envoyer un message à son ex, disant qu’elle l’avait envoyé sur les réseaux sociaux parce qu’elle n’était pas en mesure de joindre directement Cannon.

« Je sais que tu es bouleversée par la série, mais après huit ans, je ne supporte plus que les choses te prennent au dépourvu », a-t-elle écrit. « J’ai l’impression que vous méritez beaucoup plus de respect en tant qu’homme, même si je suis peut-être plus respectueux que vous ne m’en avez jamais accordé avec des annonces publiques. » Elle a poursuivi: « Je voulais que ça marche, j’ai prié tous les jours pour que tu me vois et que tu m’aimes comme je t’ai aimé. Peut-être que tu l’as fait mais tu me l’as juste caché pendant la relation. Je suis reparti avec plus de questions qu’autre chose, je ne sais pas vraiment jusqu’à ce jour pourquoi les choses actuelles ont dû arriver.

White a poursuivi en disant qu’elle voulait que « le monde sache » qu’elle « ne s’est pas toujours sentie bien, comme [Cannon] était fier de m’avoir comme partenaire. Maintenant, cela a changé.

« Je suis si heureuse de pouvoir dire cela maintenant et de savoir à quel point je suis géniale », a-t-elle écrit. « Je suis fier de pouvoir dire la vérité et comment je suis en bonne santé émotionnellement et je ne changerais pas mes insécurités insensées que j’ai priées pour ma vie. »

En plus d’avoir qualifié sa relation avec Cannon de « violente émotionnellement », White a également récemment révélé qu’elle avait fait une fausse couche en 2020 alors qu’elle était enceinte du père de 12 enfants. En 2021, dans une interview avec Hollywood débloquéWhite a allégué qu’elle avait découvert la grossesse d’une autre femme via Instagram alors qu’ils étaient encore ensemble.

« Je traversais encore mes changements hormonaux, et nous étions sur le point de commencer l’in vitro », avait-elle déclaré à l’époque. «Alors quand je suis sorti, les gens pensaient que j’étais ce naufrageur. Non, il y avait une vraie vie qui se passait. J’ai été victime d’intimidation pendant des mois avec toute cette situation. J’ai quand même essayé d’être gentil avec ça. Nous n’avons pas rompu tout de suite, nous avons essayé d’arranger les choses.

Cannon a 12 enfants avec six femmes différentes. Après que lui et White aient fait une fausse couche en 2020, ils se sont séparés peu de temps après, en partie à cause de l’annonce par Cannon qu’il attendait un bébé avec Brittany Bell.