Jessica Szohr se douche d’amour-propre.

Le Une fille bavarde alun s’est rendue sur son Instagram le 22 février pour partager un message positif sur le corps après avoir donné naissance à son premier enfant, une fille nommée Bowie Ella Richardson.

« Ça me souffle encore que je suis devenue un peu humaine en moi », a-t-elle écrit avec trois selfies dans un soutien-gorge et un body shaper. « Mon corps s’est transformé en sa maison pendant 10 mois. Alors que j’ai hâte de recommencer à faire de l’exercice, je suis reconnaissant pour mon métabolisme rapide et je suis fier de mon corps … il est résilient et fort! »

La nouvelle maman a également donné un cri spécial à son shaper en écrivant: « Et avec le soutien de mon entraîneur de taille @bumpsuit – je me sentais toujours en forme. J’ai gardé ma zone médiane au même endroit et je n’étais pas mal à l’aise … et croyez-moi, je sais à quoi ressemble l’inconfort;) #postpartum. «

Comme les fans se souviendront peut-être, la star a accueilli sa petite fille – qu’elle partage avec son petit ami Brad Richardson– au monde en annonçant son arrivée sur Instagram.