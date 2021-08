Jessica Springsteen, cheval équestre Don Juan, saute aux Jeux olympiques de Tokyo

TOKYO – Les chansons semblaient familières mais ils ne savaient pas qui grattait la guitare et beuglait dans le microphone.

Ainsi, lorsque l’étalon qu’ils ont mis bas il y a près de 12 ans sur leurs aires d’élevage en Belgique a été vendu à une ferme du New Jersey, la famille Quintelier a recherché Jessica Springsteen, fille de l’icône de la musique Bruce Springsteen.

« Maintenant, nous en savons un peu plus sur Bruce Springsteen », a déclaré Katrien Quintelier, la fille de l’éleveur équestre Kristof Quintelier.

Toute appréciation de la musique de Springsteen est due à l’intersection de la fille de The Boss dans leur vie.

« Nous avons commencé à écouter les chansons de Bruce Springsteen et nous les avons reconnues, mais nous ne savions pas que c’était Bruce Springsteen », a déclaré Katrien à USA TODAY Sports. « Mais nous suivons Jessica pour son pilotage car c’est une excellente cavalière et elle y travaille dur. Beaucoup de respect pour elle. »

Jessica Springsteen tentera sa propre renommée internationale à partir de mardi lors des qualifications individuelles équestres aux Jeux olympiques de Tokyo, avec Don Juan van de Donhoeve sous elle.

Comme le nom de famille de Jessica est Springsteen, le « van de Donkhoeve » pourrait être considéré comme celui de Don Juan, avec « Donkhoeve » le nom de la ferme de Kristof Quintelier.

Katrien Quintelier dit que son père s’est passionné pour l’équitation à l’âge de 18 ans et est devenu un cavalier de dressage accompli. Maintenant âgée elle-même de 46 ans, Katrien a déclaré qu’elle pensait que son père avait commencé à élever des chevaux équestres alors qu’elle avait entre 10 et 12 ans.

« Il garde les deux (dressage et saut) à l’esprit pendant l’élevage », a déclaré Katrien.

Au cours de la dernière décennie, l’opération – située à Hamme, un hameau au milieu d’un triangle entre Gand, Anvers et Bruxelles – est devenue plus sérieuse, avec 20 poulains produits par an.

Kristof a élevé la mère et la grand-mère de Don Juan, Equipharma Utopia van de Donkhoeve, qui a participé aux Jeux équestres mondiaux en 2010. La mère et le père de Katrien se sont envolés pour le Kentucky pour la compétition, mais Equipharma n’a pas commencé.

Rendant ainsi la présence de Don Juan aux Jeux olympiques d’autant plus spéciale pour Kristof et sa famille.

« Il est très fier », a déclaré Katrien. « Il dit : ‘C’est comme si mon travail était accompli. C’est une reconnaissance pour tout le travail que nous y avons mis.’ Et le plus sympa, c’est que Jessica Springsteen a gardé son nom en entier. »

Don Juan a été vendu à l’âge de 7 ans à une cavalière belge nommée Eleonore Lambilliotte, qui a vendu l’étalon à la ferme Springsteen à Colts Neck, New Jersey, en 2019. S’exprimant au Japon lundi, Springsteen, 29 ans, a déclaré qu’elle et Don Juan ont grandi ensemble au cours de la dernière année.

« Il a toute la portée et tout le pouvoir, tout lui vient très facilement, donc pour moi, il s’agit d’obtenir les détails et d’apprendre à se connaître et j’ai l’impression que nous avons un très bon partenariat », a-t-elle déclaré.

Katrien a souligné que seules les femmes ont monté le Warmblood belge.

« Je pense que c’est parce que les femmes ont plus de patience avec les chevaux. Il a beaucoup de qualité, nous l’avons toujours su, mais il a toujours été très sensible », a déclaré Katrien. « Nous savons qu’il a du talent, mais il faut croire en lui. Vous devez lui faire confiance. Il faut être un bon cavalier et il faut avoir beaucoup de patience. Et si vous n’avez pas ça, vous ne pouvez pas le monter, et il ne peut pas montrer ses qualités.

Le report des Jeux olympiques d’un an a sûrement aidé Springsteen et Don Juan à développer leur partenariat. Après tout, ils forment une équipe, et si le cavalier ne s’engage pas dans cet aspect du sport, « alors c’est fini pour le cheval ».

Le duo a concouru au sein de l’équipe américaine de saut d’obstacles à la Coupe des Nations de Wellington au printemps, aidant les États-Unis à prendre la première place. Peu de temps après, ils ont été nommés sur la liste des présélectionnés pour les Jeux olympiques et ont obtenu la troisième place au Grand Prix ROLEX de Rome.

« Pour moi, il s’agissait de sauter ces classes plus importantes avec la pression et d’apprendre vraiment à rester à l’écart et à lui faire davantage confiance », a déclaré Springsteen. « Je pense que votre réaction naturelle lorsque vous sautez gros est de rouler un peu plus fort, mais avec lui, il n’a vraiment pas besoin de ça. J’ai appris à monter sur mes sentiments et à faire confiance à ses capacités. »

C’est un partenariat qui fera investir des parties de la province belge de la plie orientale au comté de Monmouth dans le New Jersey dans les développements à Tokyo.

Les Quinteliers seront attentifs mardi – ils prévoyaient d’accueillir des amis pour une soirée de veille – et lorsque Springsteen et Don Juan participeront à la compétition par équipe plus tard cette semaine.

« Pour nous, c’est un grand moment », a déclaré Katrien. « Nous espérons qu’ils s’en sortiront bien là-bas. Mais tout résultat, nous le célébrerons. »

Suivez Chris Bumbaca sur Twitter @BOOMbaca.