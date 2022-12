Jessica Simpson s’installe à Aspen avec son mari et sa famille en vacances d’hiver: “Snow bunnies”

Jessica Simpson embrasse un pays des merveilles hivernales avec son adorable famille.

La chanteuse “Irresistible” s’est rendue sur Instagram pour partager ses vacances enneigées à Aspen, Colorado, accompagnée de son mari, Eric Johnson, et de leurs trois enfants – Maxwell, 10 ans, Ace, 9 ans et Birdie, 3 ans.

La mère de Simpson, Tina, et sa sœur Ashlee se sont jointes à l’affaire familiale.

Il fait peut-être froid dehors, mais l’actrice de “The Dukes of Hazzard” a été stupéfaite dans une combinaison de ski brûlante, surmontée d’un chapeau d’hiver blanc moelleux. Simpson a secoué de grandes nuances argentées, des gants à imprimé guépard, un sac banane en cuir noir et du rouge à lèvres rouge.

Dans la première série de photos, sous-titrée “Snow Bunnies” avec un emoji de lapin, Simpson est vue en train de poser avec ses enfants et son mari dans la neige. Elle a également partagé des images la montrant avec sa famille sur une remontée mécanique et à la station.

La maman de trois enfants a continué à donner un aperçu de ses vacances en famille dans une série de clichés, à commencer par sa petite fille portant une combinaison de neige à imprimé léopard et un chapeau de neige noir pour se tenir au chaud.

Simpson a continué à être tout sourire avec sa famille pendant leurs voyages d’hiver dans une série de photos, y compris son fils faisant un ange de neige.

Le deuxième post, intitulé “Winter Wonderland” avec un emoji flocon de neige, se terminait par une photo de sa fille Maxwell et de sa sœur Ashlee endormies dans les bras l’une de l’autre.

Les vacances amusantes comprenaient Ashlee et son mari, Evan Ross, se joignant aux festivités avec leurs deux enfants, Jagger et Ziggy, ainsi que Bronx de la relation précédente d’Ashlee avec Pete Wentz.

Dans les moments forts les plus récents de la femme de 42 ans de son voyage en famille, elle a partagé une jolie photo en noir et blanc d’elle et de son mari, ainsi que plusieurs clichés de leurs adorables enfants profitant de leurs vacances.

La légende Instagram disait “Aspen” avec un emoji au cœur vert.

Les amis célèbres de Simpson ont commenté la série de publications, notamment Paris Hilton et Chelsea Handler.

Hilton a répondu aux photos avec un emoji aux yeux de cœur et trois cœurs rouges, tandis que Handler a demandé: “Déjà ????” sur le poste.