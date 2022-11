Jessica Simpson s’exprime sur l’inquiétude des fans à propos de la nouvelle vidéo et révèle qu’elle est sobre depuis 5 ans

Jessica Simpson a répondu aux inquiétudes des fans après que la chanteuse a partagé une publicité vidéo de Pottery Barn qui est devenue virale la semaine dernière.

Dimanche, Simpson s’est rendue sur son Instagram pour s’adresser à ses ennemis tout en révélant qu’elle était sobre depuis cinq ans.

“Même si j’ai appris à bloquer les bruits destructeurs… les commentaires et les jugements des gens peuvent toujours blesser profondément”, a-t-elle écrit à côté d’elle dans son studio de musique, en chantant. “La chose la plus importante que j’ai apprise au cours des 5 dernières années sans que l’alcool soit un garde-fou pour l’évasion, c’est que JE PEUX et VAIS TOUJOURS m’en sortir.”

Elle a poursuivi: “Je ressens de la compassion pour la haine opiniâtre que certaines personnes peuvent si facilement exprimer avec une telle intensité sur les réseaux sociaux ou dans les médias en général. Nous avons tous nos jours à vouloir être, regarder, faire et se sentir mieux . Personne n’est seul avec ce sentiment que je peux vous promettre.”

La semaine dernière, Simpson s’est associée à Pottery Barn pour sa dernière publicité dans laquelle on la voit s’exhiber fille Birdie chambre.

Bien que sa section de commentaires ait fait l’éloge de la chambre de son enfant et de ses compétences en design d’intérieur, certains fans étaient préoccupés par le bien-être de la chanteuse.

Un représentant de Simpson n’a pas immédiatement répondu à la demande de commentaire de Fox News Digital.

« Respectueusement… elle a l’air frêle », a écrit un utilisateur, tandis qu’un autre a écrit qu’il semblait qu’elle avait des difficultés d’élocution.

Pourtant, d’autres utilisateurs sont venus à la défense de Simpson.

“C’est triste que tous ces commentaires portent sur son apparence. Ce n’est l’affaire de personne. J’aimerais que les gens soient plus gentils”, a écrit un utilisateur.

En mars, l’interprète de “With You” a parlé de son parcours de sobriété.

“Quand j’ai arrêté de boire, c’est parce que j’avais cessé d’entendre la voix en qui j’avais vraiment confiance, et j’étais perdu sans elle”, a déclaré Simpson à Entrepreneur à l’époque.