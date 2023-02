Jessica Simpson se souvient de sa liaison secrète avec ‘Massive Movie Star’ – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit image : MEGA

Jessica SimpsonLa vie amoureuse de était sous un microscope au début des années, de son mariage de quatre ans à Nick Lachey à sa romance éclair avec John Mayer. Cependant, la chanteuse et actrice de 42 ans parle maintenant d’une liaison super secrète qu’elle a eue avec une “star de cinéma” apparente qu’elle a décrite comme son “fantasme d’adolescente devenu réalité” dans un nouveau court essai. pour Amazon appelé Star de cinéma : ils disent toujours qu’ils sont célibataires sorti le 1er février. Elle a révélé qu’elle avait rencontré la célébrité – qu’elle n’a pas nommée – aux MTV Video Music Awards 2001 lorsqu’elle et Nick, aujourd’hui âgé de 49 ans, étaient en pause. «Cette mégastar, que j’ai grandi en pensant qu’elle était si sexy, m’a regardé de haut en bas. Comme s’il me déshabillait avec ses yeux », se souvient-elle de la première nuit où ils ont été présentés.

Jessica a déclaré qu’elle et l’homme mystérieux n’avaient rien fait cette nuit-là, mais qu’ils se sont ensuite rencontrés dans une salle de sport à Los Angeles, où elle lui a proposé de travailler avec lui sur un clip vidéo non divulgué. “‘Tu pourrais être mon gars principal’, ai-je proposé à cet homme qui gagnait des millions et des millions par film”, se souvient-elle. Alors que l’homme a fini par lui tendre la main, Jessica n’a jamais donné suite à son offre et a ravivé sa romance avec Nick, puis l’a épousé. Quand cela s’est effondré, Jessica et le morceau mystérieux se sont immédiatement reconnectés. Elle a affirmé qu’ils s’étaient embrassés à l’hôtel Beverly Hills et que tout semblait si bien. “J’ai senti cette chaleur se précipiter tout le long de mon corps jusqu’au bout de mes orteils dans mes cales”, a-t-elle écrit dans l’essai.

Peu de temps après leur moment magique, Jessica a vu une photo de son amour avec une autre femme sur le tapis rouge. Il lui a assuré que lui et la femme anonyme étaient passés et qu’elle déménageait même de chez lui. Jessica se souvenait qu’il lui avait assuré : « Tu es la seule fille avec qui je veux être. C’est toi.

Malheureusement, la pire peur de Jessica s’est réalisée lorsqu’elle a réalisé que l’acteur ne disait pas la vérité sur son statut relationnel après l’avoir fait se faufiler dans sa chambre d’hôtel par les escaliers de secours et s’est agité lorsqu’ils ne se sont pas immédiatement mis au lit. “Oui, il y avait quelque chose de sexy et d’attirant dans tout cela, mais il y avait aussi quelque chose de dégradant. Je me sentais comme une call-girl », a-t-elle écrit dans l’essai. “Je me fichais qu’il soit mon fantasme d’adolescent devenu réalité, ce n’était pas un choix dont la même fille, ma jeune moi, serait fière.” Jessica est partie le lendemain matin alors que l’acteur était tournage un film et a affirmé qu’il l’avait alors appelée “pleurant”.

Ce n’est pas la première fois que Jessica dévoile sa vie amoureuse. Dans ses mémoires de 2020 Livre ouvertle chanteur de « A Public Affair » a admis avoir eu une « liaison émotionnelle » avec Johnny Knoxville pendant qu’ils tournaient les années 2005, Ducs de Hazzard. “Je pouvais partager mes pensées authentiques les plus profondes avec lui, et il ne roula pas des yeux vers moi. En fait, il aimait que je sois intelligente et que j’accepte mes vulnérabilités”, a-t-elle décrit à propos de leur relation. “Il croyait en moi et m’a fait sentir que je pouvais tout faire.” Elle a confirmé que la relation n’était jamais devenue physique.

Jessica est mariée à Eric Johnson depuis 2014 et ils ont trois enfants ensemble. Elle a fait la promotion de son histoire Amazon sur Instagram le jour de sa sortie avec une photo de sa couverture et en demandant aux fans s’ils voulaient entendre une “histoire assez sauvage”. Elle a poursuivi: “Seul mon cercle d’amis le plus proche et le plus fidèle a entendu cette histoire que je partage avec tous ceux dont les oreilles ont besoin d’une histoire de bonne vieille petite amie liée à un arc d’estime de soi.”

