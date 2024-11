Jessica Simpson revient sur un moment qui a changé sa vie

Jessica Simpson partage un message sur la recherche de la « lumière »

Jessica Simpson, actrice et chanteuse américaine, a récemment révélé qu’elle avait marqué une étape importante dans sa vie.

La créatrice de mode de 44 ans a partagé une publication sur ses réseaux sociaux, révélant que cela faisait sept bonnes années qu’elle avait arrêté de boire.

En partageant la publication, elle a écrit : « Il y a 7 ans aujourd’hui, je me suis retrouvée dans la lumière du fait de ne pas consommer d’alcool. »

Simpson a encouragé les personnes ayant l’habitude de boire en partageant ses réalisations avec ses fans, en réfléchissant aux années douloureuses qu’elle a endurées et qui l’ont aidée à remodeler sa vie et à se redécouvrir.

Au cours de sa conversation franche avec Divertissement ce soirla star a déclaré : « Je ne connais même pas cette personne. »

Elle a également expliqué à quel point la vie est devenue moins douloureuse pour elle maintenant, alors qu’il y avait des jours où elle avait l’impression que tout s’effondrait.

Le Blonde Ambition La star a révélé dans ses mémoires qu’elle risquait sa propre vie avec « toute la boisson et les pilules », et plus tard, elle a décidé d’abandonner toutes ces habitudes pour le bien de sa santé mentale.

En 2017, Jessica a pris une décision importante lorsqu’elle a décidé d’arrêter de boire et de revenir à la sobriété après avoir expliqué comment l’alcool avait affecté ses relations.